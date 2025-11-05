Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Корупція у земельних питаннях за чотири роки скоротилася майже вдвічі – дослідження

корупція, хабар, чоловіки
У земельних питаннях знизилася корупція. / Shutterstock

Рівень корупції у земельних питаннях в агросекторі зменшується. Цього року з корупційними ситуаціями стикалися 14% опитаних представників мікро-, малого та середнього агробізнесу, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%. 

Як пише Delo.ua про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), з посиланням на результати дослідження агенції Info Sapiens.

Так, за даними опитування бізнесу, у 2024 році про корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин заявили 27,9% респондентів, а у 2021-му — 32,5%.

Головний вплив на зменшення корупції мала реалізація земельної реформи.  Зокрема:

  • скасування мораторію на відчуження земельних ділянок; 
  • впровадження ринку земель та земельних аукціонів; 
  • призупинення безоплатної передачі земель на час воєнного стану; 
  • цифровізація низки державних сервісів у сфері Державного земельного кадастру.

Попри загальне поліпшення, обидва дослідження вказують на найбільш корумповані зони:

  • найчастіше бізнес стикається з корупцією при вирішенні питання передачі земельної ділянки у власність або користування; 
  • найбільш корумпованими органами вже четвертий рік поспіль називають сільські, селищні та міські ради — органи, до повноважень яких входять ці питання.

Динаміка по макрорегіонах (2024-2025 роки):

  • Південь —  13% (-13%); 
  • Центр — 14% (-13%); 
  • Захід — 14% (-7%); 
  • Північ —14% (-10%); 
  • Схід — 15% (-5%),
Фото 2 — Корупція у земельних питаннях за чотири роки скоротилася майже вдвічі – дослідження

Заступник голови НАЗК Дмитро Калмиков прокоментував: "Корупція у земельній сфері нерозривно пов'язана із системними проблемами, які можна вирішити виключно системними рішеннями... Ключові ініціативи у цій сфері будуть закладені нами в проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки". Він наголосив на необхідності подальшої автоматизації, цифровізації та підвищення прозорості.

Нагадаємо, у липні Кабмін продовжив пілотний проєкт щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Автор:
Тетяна Ковальчук