Корупція у земельних питаннях за чотири роки скоротилася майже вдвічі – дослідження

Рівень корупції у земельних питаннях в агросекторі зменшується. Цього року з корупційними ситуаціями стикалися 14% опитаних представників мікро-, малого та середнього агробізнесу, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), з посиланням на результати дослідження агенції Info Sapiens.

Так, за даними опитування бізнесу, у 2024 році про корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин заявили 27,9% респондентів, а у 2021-му — 32,5%.

Головний вплив на зменшення корупції мала реалізація земельної реформи. Зокрема:

скасування мораторію на відчуження земельних ділянок;

впровадження ринку земель та земельних аукціонів;

призупинення безоплатної передачі земель на час воєнного стану;

цифровізація низки державних сервісів у сфері Державного земельного кадастру.

Попри загальне поліпшення, обидва дослідження вказують на найбільш корумповані зони:

найчастіше бізнес стикається з корупцією при вирішенні питання передачі земельної ділянки у власність або користування;

найбільш корумпованими органами вже четвертий рік поспіль називають сільські, селищні та міські ради — органи, до повноважень яких входять ці питання.

Динаміка по макрорегіонах (2024-2025 роки):

Південь — 13% (-13%);

Центр — 14% (-13%);

Захід — 14% (-7%);

Північ —14% (-10%);

Схід — 15% (-5%),

Заступник голови НАЗК Дмитро Калмиков прокоментував: "Корупція у земельній сфері нерозривно пов'язана із системними проблемами, які можна вирішити виключно системними рішеннями... Ключові ініціативи у цій сфері будуть закладені нами в проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки". Він наголосив на необхідності подальшої автоматизації, цифровізації та підвищення прозорості.

Нагадаємо, у липні Кабмін продовжив пілотний проєкт щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.