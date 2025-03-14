Секретар Київради просить відсторонити його на час досудового розслідування справи про земельну корупцію

Секретар Київської міської ради, заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків на період проведення досудового розслідування справи про земельну корупцію.

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Про це він сам повідомив у Facebook

"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з тим, аби відсторонити мене від функціональних обов'язків, пов'язаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", - йдеться у повідомленні посадовця.

Бондаренко зазначив, що готувати (формувати порядок денний, зокрема) та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде Київський міський голова Кличко.

Фото: Facebook / Володимир Бондаренко

Земельна корупція у Київраді

Нагадаємо, на початку лютого у НАБУ і САП заявили, що в межах операції "Чисте місто" викрили механізм заволодіння землею київської громади. За даними правоохоронців, за оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з колишнім депутатом Київради Дмитром Комарницьким. Національне антикорупційне бюро оголосило його у розшук. Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

Як йдеться у розслідуванні Bihus.info, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгодили порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

28 лютого Кличко звільнив з посад у КМДА свого заступника Петра Оленича, заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова та заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту. 13 березня під час засідання Київради, міський голова заявив про звільнення низки посадовців у зв'язку з розслідуванням НАБУ щодо зловживань у земельній сфері столиці.