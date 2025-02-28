"Чисте місто": Кличко звільняє свого заступника Оленича та двох посадовців

В Київській міській адміністрації оголошено про кадрові зміни через резонансну "земельну справу". Зокрема, буде звільнено заступника Петра Оленича та ще двох посадовців.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про звільнення

Кличко зауважив, що з посад у КМДА будуть звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов;

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

Крім того, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

Кличко наголосив, що у сфері містобудування та земельних відносин столиці, як і раніше заявлялося, буде проведено реорганізацію, і зміни торкнуться не лише цих напрямків.

Він також підкреслив, що у контексті резонансної "земельної справи" місто надає правоохоронцям усі запитувані документи та повністю сприяє слідству.

Земельні махінації у Києві

Раніше повідомлялось, що Антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції "Чисте місто".

Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

За інформацією Центру протидії корупції, обшуки, зокрема, пройшли у київського бізнесмена Дениса Комарницького. Серед фігурантів справи - заступник Віталія Кличка Петро Оленич, голова земельної комісії Київаради Михайло Терентьєв та членкиня цієї ж комісії Олена Марченко.

За даними НАБУ, у 2023–2024 роках зловмисники привласнили 0,0994 га землі на суму 11,6 млн грн. Однак вдалося попередити розкрадання шести земельних ділянок на загальну суму 83,7 млн грн.

7 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, заступника голови КМДА Петра Оленича заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 15 млн грн. Його обов’язки як заступника голови КМДА з питань цифровізації тимчасово виконує В'ячеслав Непоп

10 лютого НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького. Напередодні директор бюро Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається залишити територію України, і правоохоронці вживають заходів для його затримання.