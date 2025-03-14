Секретарь Киевсовета просит отстранить его на время досудебного расследования дела о земельной коррупции

Секретарь Киевского городского совета, заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко написал заявление об отстранении от обязанностей на период досудебного расследования дела о земельной коррупции.

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Об этом он сам сообщил в Facebook

"Чтобы не было никаких спекуляций, обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с тем, чтобы отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевского городского совета на время проведения досудебного расследования по резонансному делу (в котором я прохожу в качестве свидетеля)", — говорится в сообщении.

Бондаренко отметил, что готовить (формировать повестку дня, в частности) и вести следующие пленарные заседания Киевского городского совета, заседание президиума и согласительного совета глав депутатских фракций будет Киевский городской голова Кличко.

Фото: Facebook/Владимир Бондаренко

Земельная коррупция в Киевсовете

Напомним, в начале февраля в НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Чистый город" разоблачили механизм завладения землей киевской общины. По данным правоохранителей, за сделкой стоит преступная организация во главе с бывшим депутатом Киевсовета Дмитрием Комарницким. Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

Как говорится в расследовании Bihus.info, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев согласовали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.

28 февраля Кличко уволил с должностей в КГГА своего заместителя Петра Оленича, заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова и заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту. 13 марта во время заседания Киевсовета городской голова заявил об увольнении ряда чиновников в связи с расследованием НАБУ по злоупотреблениям в земельной сфере столицы.