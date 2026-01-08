Ринок землі України у 2025 році: як зростали ціни залежно від регіону

У 2025 році ринок сільськогосподарських земель України демонстрував стабільну та прогнозовану динаміку: вартість ділянок зростала залежно від безпекової ситуації та регіону.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Попри повномасштабну війну ринок зберігає функціональність і демонструє послідовний розвиток. Якщо на початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, то у 2025 році фокус змістився на якість ділянок та їх розташування", - йдеться в повідомленні.

У 2025 році, з січня до середини грудня, на ринку сільськогосподарських земель України:

Було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га. Серед них:

Юридичні особи придбали 43 012 ділянок (128 212 га), середня ціна за 1 га — 74 323 грн.

Фізичні особи придбали 72 597 ділянок (211 962 га), середня ціна за 1 га — 47 246 грн.

Регіональна динаміка цін на землю:

Найвищі ціни спостерігаються у західних та центральних областях:

Івано-Франківська — до 165 615 грн/га.

Тернопільська — до 126 068 грн/га.

Львівська та Вінницька — понад 80–100 тис. грн/га .

Найдешевші ділянки — у прифронтових регіонах:

Херсонська, Миколаївська, Запорізька — 35–38 тис. грн/га.

"Попри воєнні ризики, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель зберіг ліквідність, продемонстрував стале зростання вартості та сформовану структуру попиту. У 2026 році ключовими чинниками його розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація, регіональна специфіка та інвестиційна привабливість земельних ділянок", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Нагадаємо, рівень корупції у земельних питаннях агросектору знизився. У 2025 році лише 14% опитаних представників мікро-, малого та середнього агробізнесу зазначили, що стикалися з корупційними ситуаціями, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%.