Около трети всех земельных участков Украины принадлежат десяти компаниям: что известно

На треть сократилось количество крупных землевладельцев среди компаний с момента открытия рынка земли в Украине. 91 компания уменьшила свои земельные банки до уровня менее 100 гектаров за два года. 31% всех земельных участков, которыми владеет бизнес, приходится на 10 компаний-землевладельцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что в настоящее время 192 компании владеют земельными банками более 100 га. Для сравнения, к моменту открытия рынка земли в 2024, таких компаний было 283.

"На 51 компанию уменьшился перечень крупных землевладельцев в течение 2024 года, а в прошлом году еще на 40 компаний", - констатируют анаитики.

Около трети всех земельных участков страны принадлежат 10 компаниям.

По данным "Опендатабота", почти третью украинской земли в собственности бизнеса владеют лишь 10 компаний. Совокупно эта десятка владеет 18344,98 гектарами. Впрочем, даже в перечне лидеров большой разрыв: крупнейшая компания-землевладелец, агрофирма "Рассвет", имеет в 10 раз больше земель, чем замыкающая десятку компания "Куяльник".

Агрофирма "Рассвет" на сегодняшний день объединяет несколько населенных пунктов в Киевской области. Согласно аналитической системе YouControl, основателем и бенефициаром компания является Татьяна Засуха.

Лидером по сокращению земельного банка стала компания "Землетрейд": 3 161,47 гектара до 733,57 гектара, то есть почти в четыре раза. Компания же "Агрофорест" уменьшила свои площади в 8,6 раза - с 1 803,09 гектара до 210,44 гектара. В то же время 103 компании вообще не меняли площади своих земельных угодий.

География и сфера деятельности крупнейших землевладельцев

Аналитики отмечают, что 38 компаний из перечня крупных землевладельцев зарегистрированы в Киевской области. Еще 28 компаний зарегистрированы в Кировоградской области, и столько же – непосредственно в Киеве. В то же время в Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях крупные землевладельцы среди компаний отсутствуют.

В "Опендатаботе" подчеркивают, что часть компаний из списка крупнейших землевладельцев, зарегистрированная на территориях, пострадавших от войны. Так, 16 компаний имеют регистрацию на временно оккупированных территориях. 4 компании зарегистрированы в зонах активных боевых действий, где продолжают функционировать государственные электронные информационные ресурсы. А 14 компаний расположены на территориях возможных боевых действий.

67% крупных землевладельцев работает в сфере сельского хозяйства – 129 компаний. Еще 33 компании, или 17%, связаны с операциями с недвижимостью. В сфере государственного управления и обороны работают 11 компаний, в оптовой торговле – 4, в финансовом секторе – 3 компании.

Почему компании продают, а не покупают землю

Как отмечает Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, в условиях неопределенности, разрушения инфраструктуры, сложности разминирования территорий и проблем с логистикой, крупные компании не спешат наращивать земельный банк, что и объясняет сокращение количества крупных землевладельцев.

"Для крупного бизнеса покупка земли - это инвестиция на десятки лет и миллиардные вложения. В нынешних условиях войны эти средства чаще направляют на поддержку оборотного капитала, перекрытие логистических и экспортных рисков и на восстановление поврежденной инфраструктуры (элеваторы, склады, техника и т.п.). Сейчас бизнес выбирает модель мобильности - аренду вместо региона. покупают преимущественно те игроки, которые четко планируют долгосрочную работу и выбирают регионы с более низкими рисками, что и объясняет значительную разницу в ценах между западом и югом Украины", - отмечает эксперт.

Заметим, более 30 миллиардов гривен вложили украинцы в землю за четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель. Средняя стоимость гектара выросла на 60%. Сейчас за один гектар в среднем платят 60,7 тысячи грн. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях.