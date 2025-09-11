- Категория
Кабмин обновил порядок ведения Государственного земельного кадастра
Кабинет министров Украины на заседании 10 сентября принял постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 17 октября 2012 г. № 1051", которое изменяет порядок ведения Государственного земельного кадастра.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики.
Изменения направлены на усовершенствование процедур рассмотрения заявлений и документов, подаваемых для внесения сведений в кадастр, с учетом положений закона Украины "Об административной процедуре".
Принятые новшества призваны обеспечить прозрачное взаимодействие между государством и гражданами и сделать процедуры для бизнеса более предсказуемыми.
Ожидается, что благодаря этим изменениям уменьшится количество задержек в рассмотрении документов и расходов по их повторному оформлению, поскольку появится возможность устранять недостатки без повторного подачи заявления.
Основные новации постановления
- Разрешение на рассмотрение неполного пакета документов;
- Регистрация заявлений независимо от наличия ошибок;
- возможность принятия решения об оставлении заявления без движения с уведомлением заявителя о недостатках и способах их устранения;
- Внедрение процедуры принятия положительных решений по внесению сведений (изменений в них) в кадастр;
- Определение новых форм документов Государственного земельного кадастра, создаваемых при рассмотрении заявлений.
Благодаря этим изменениям процесс внесения сведений в кадастр станет более удобным, предсказуемым и прозрачным как для бизнеса, так и для физических лиц.
Добавим, Кабмин продолжил пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.