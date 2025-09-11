Кабмин обновил порядок ведения Государственного земельного кадастра

Кабинет министров Украины на заседании 10 сентября принял постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 17 октября 2012 г. № 1051", которое изменяет порядок ведения Государственного земельного кадастра.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

Изменения направлены на усовершенствование процедур рассмотрения заявлений и документов, подаваемых для внесения сведений в кадастр, с учетом положений закона Украины "Об административной процедуре".

Принятые новшества призваны обеспечить прозрачное взаимодействие между государством и гражданами и сделать процедуры для бизнеса более предсказуемыми.

Ожидается, что благодаря этим изменениям уменьшится количество задержек в рассмотрении документов и расходов по их повторному оформлению, поскольку появится возможность устранять недостатки без повторного подачи заявления.

Основные новации постановления

Разрешение на рассмотрение неполного пакета документов;

Регистрация заявлений независимо от наличия ошибок;

возможность принятия решения об оставлении заявления без движения с уведомлением заявителя о недостатках и способах их устранения;

Внедрение процедуры принятия положительных решений по внесению сведений (изменений в них) в кадастр;

Определение новых форм документов Государственного земельного кадастра, создаваемых при рассмотрении заявлений.

Благодаря этим изменениям процесс внесения сведений в кадастр станет более удобным, предсказуемым и прозрачным как для бизнеса, так и для физических лиц.

Добавим, Кабмин продолжил пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.