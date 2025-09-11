- Категорія
Кабмін оновив порядок ведення Державного земельного кадастру
Кабінет міністрів України на засіданні 10 вересня ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051", яка змінює порядок ведення Державного земельного кадастру.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки.
Зміни спрямовані на вдосконалення процедур розгляду заяв та документів, що подаються для внесення відомостей до кадастру, з урахуванням положень закону України "Про адміністративну процедуру".
Ухвалені новації покликані забезпечити прозору взаємодію між державою та громадянами, а також зробити процедури для бізнесу більш передбачуваними.
Очікується, що завдяки цим змінам зменшиться кількість затримок у розгляді документів і витрат на їх повторне оформлення, оскільки з’явиться можливість усувати недоліки без повторного подання заяви.
Основні новації постанови
- Дозвіл на розгляд неповного пакета документів;
- Реєстрація заяв незалежно від наявності помилок;
- Можливість прийняття рішення про залишення заяви без руху із повідомленням заявника про недоліки та способи їх усунення;
- Впровадження процедури прийняття позитивних рішень щодо внесення відомостей (змін до них) до кадастру;
- Визначення нових форм документів Державного земельного кадастру, що створюються під час розгляду заяв.
Завдяки цим змінам процес внесення відомостей до кадастру стане більш зручним, передбачуваним і прозорим як для бізнесу, так і для фізичних осіб.
Додамо, Кабмін продовжив пілотний проєкт щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.