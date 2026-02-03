У ДПС розповіли, який коефіцієнт індексації земель потрібно врахувати аграріям у декларації

Для розрахунку податкових зобов’язань у 2026 році застосовуватиметься коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки (НГО) земель за 2025 рік – 1,08. Цей показник є універсальним: він діє для всіх категорій земель та угідь, включаючи ріллю, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Саме з урахуванням цього показника платники єдиного податку четвертої групи – сільськогосподарські товаровиробники визначатимуть базу оподаткування. Для них нею є нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь, проіндексована станом на 1 січня базового податкового року, відповідно до Податкового кодексу України.

Цей же алгоритм працює і для земель водного фонду. У цьому випадку базою буде НГО ріллі у відповідній області (або АР Крим) з урахуванням того самого коефіцієнта 1,08.

В ДПС звертають увагу, що при визначенні мінімального податкового зобов’язання за 2025 рік, яке декларується у складі декларації за 2026 рік, застосовується інший показник – коефіцієнт індексації за 2024 рік у розмірі 1,12, що також поширюється на всі категорії земель і види угідь, зокрема й сільськогосподарських.

Раніше повідомлялося, що з моменту відкриття ринку землі в Україні на третину скоротилася кількість великих землевласників серед компаній. 91 компанія зменшила свої земельні банки до рівня менш як 100 гектари за два роки. 31% від усіх земельних ділянок, якими володіє бізнес, припадає на 10 компаній-землевласників.