Оцінку сільгоспземель змінюють: уряд врахував клімат і втрату зрошення

Уряд оновив методику нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель, зробивши акцент на точнішому врахуванні кліматичних факторів та наслідків руйнування зрошувальної інфраструктури, зокрема через підрив Каховської ГЕС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нові правила насамперед стосуються південних і прифронтових регіонів — Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Зміни передбачають, що при розрахунку вартості землі враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних. Окремо фіксуватиметься вплив втрати зрошення, що напряму впливає на продуктивність ґрунтів і економічну ефективність агровиробництва.

Оновлена методика також змінює підхід до доступу до даних. Власники та користувачі земельних ділянок зможуть отримувати витяги з урахуванням конкретної дати, а документи міститимуть детальнішу інформацію про параметри розрахунку та характеристики ділянок.

Це має підвищити прозорість оцінки та зменшити ризики спірних трактувань вартості землі.

Зміна підходу напряму впливає на податкове навантаження та планування діяльності аграріїв, особливо в регіонах, де через воєнні дії та кліматичні зміни умови ведення господарства суттєво погіршилися.

Зазначимо, оновлена методика має зробити оцінку агроземель більш наближеною до реальних умов їх використання та зменшити перекоси у податковому навантаженні для аграріїв.

