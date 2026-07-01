Бізнес сплатив до держбюджету майже 718 млрд грн: податкова підбила підсумки півріччя

Протягом першого півріччя поточного року до загального фонду державного бюджету України надійшло 717,7 млрд грн податків та зборів, які контролюються Державною податковою службою (ДПС).

Як пише Delo.ua, про це заявила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,6 млрд грн, або на 10,9%.

Голова відомства наголосила, що позитивна динаміка зберігається попри безперервний тиск воєнних чинників на вітчизняний бізнес.

"Війна щодня впливає на економіку. Зруйновані підприємства, пошкоджені енергетичні об'єкти, змінена логістика – це все неминуче позначається на роботі бізнесу. Але дякую кожному бізнесу, кожному підприємству, кожному платнику, які продовжують виконувати свої зобов'язання та наповнюють бюджет", — підкреслила вона.

Найбільші джерела наповнення бюджету за перше півріччя:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 204,9 млрд грн (приріст склав +37,1 млрд грн порівняно з минулим роком);

— 204,9 млрд грн (приріст склав +37,1 млрд грн порівняно з минулим роком); Податок на прибуток підприємств — 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);

— 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн); ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) — 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн);

— 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн); Акцизний податок з вироблених в Україні товарів — 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн);

— 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн); Рентна плата — 28,8 млрд грн (+7,5 млрд грн).

Окремо виділяються результати першого місяця літа. У червні до загального фонду держбюджету було спрямовано 133,0 млрд грн.

Цей показник на 6,5 млрд грн (+5,1%) перевищив результати червня минулого року, що підтверджує адаптивність української економіки до кризових умов.

За словами очільниці ДПС, саме синергія відповідального ставлення бізнесу та професійної роботи команди податківців дозволяє забезпечувати фінансову стійкість, яка допомагає країні вистояти в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, підприємства переробної промисловості за підсумками січня-травня 2026 року забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України, ставши найбільшим джерелом його наповнення.