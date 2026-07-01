Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,78

44,68

EUR

51,35

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес сплатив до держбюджету майже 718 млрд грн: податкова підбила підсумки півріччя

податки
Український бізнес перерахував до бюджету рекордні мільярди / Depositphotos

Протягом першого півріччя поточного року до загального фонду державного бюджету України надійшло 717,7 млрд грн податків та зборів, які контролюються Державною податковою службою (ДПС). 

Як пише Delo.ua, про це заявила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,6 млрд грн, або на 10,9%.

Голова відомства наголосила, що позитивна динаміка зберігається попри безперервний тиск воєнних чинників на вітчизняний бізнес.

"Війна щодня впливає на економіку. Зруйновані підприємства, пошкоджені енергетичні об'єкти, змінена логістика – це все неминуче позначається на роботі бізнесу. Але дякую кожному бізнесу, кожному підприємству, кожному платнику, які продовжують виконувати свої зобов'язання та наповнюють бюджет", — підкреслила вона.

Найбільші джерела наповнення бюджету за перше півріччя:

  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 204,9 млрд грн (приріст склав +37,1 млрд грн порівняно з минулим роком);
  • Податок на прибуток підприємств — 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);
  • ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) — 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн);
  • Акцизний податок з вироблених в Україні товарів — 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн);
  • Рентна плата — 28,8 млрд грн (+7,5 млрд грн).

Окремо виділяються результати першого місяця літа. У червні до загального фонду держбюджету було спрямовано 133,0 млрд грн.

Цей показник на 6,5 млрд грн (+5,1%) перевищив результати червня минулого року, що підтверджує адаптивність української економіки до кризових умов.

За словами очільниці ДПС, саме синергія відповідального ставлення бізнесу та професійної роботи команди податківців дозволяє забезпечувати фінансову стійкість, яка допомагає країні вистояти в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, підприємства переробної промисловості за підсумками січня-травня 2026 року забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України, ставши найбільшим джерелом його наповнення.

Автор:
Тетяна Бесараб