Инвестиции в 1 млрд грн: Украина запускает собственное производство взрывчатки

В Украине запускается масштабное производство собственных взрывчатых веществ. Общая стоимость соответствующих проектов составляет 944 млн грн, из которых 620 млн грн обеспечит государство в виде софинансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, подводя итоги первого грантового конкурса от оборонного кластера Brave1.

Финансовую поддержку получат шесть украинских компаний. Каждое из них сможет производить от 7 тонн взрывчатых веществ ежемесячно с перспективой дальнейшего масштабирования.

Ожидается, что запуск новых производственных линий закроет критическую потребность в компонентах производства отечественных боеприпасов, ракет и беспилотников.

Для масштабирования этих проектов Brave1 обновляет грантовую программу, добавляя 53 новых технологических приоритета - от автономных дронов и роевых систем до подводных беспилотников и средств РЭБ против КАБов.

Украинские разработчики могут рассчитывать на финансирование в размере от 500 тыс. до 8 млн грн.

Напомним, Кабмин внедряет специальный механизм контролируемого экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий в формате Drone Deal. Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения и предусматривают экспорт украинского оружия в государства-партнеры в формате Drone Deal.