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Інвестиції в 1 млрд грн: Україна запускає власне виробництво вибухівки

Україна запускає власне виробництво вибухівки
Україна запускає власне виробництво вибухівки / Міноборони

В Україні запускають масштабне виробництво власних вибухових речовин. Загальна вартість відповідних проєктів становить 944 млн грн, з яких 620 млн грн забезпечить держава у вигляді співфінансування. 

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, підбиваючи підсумки першого грантового конкурсу від оборонного кластера Brave1.

Фінансову підтримку отримають шість українських компаній. Кожна з них зможе виготовляти від 7 тонн вибухових речовин щомісяця з перспективою подальшого масштабування.

Очікується, що запуск нових виробничих ліній закриє критичну потребу в компонентах для виробництва вітчизняних боєприпасів, ракет і безпілотників.

Для масштабування цих проєктів Brave1 оновлює грантову програму, додаючи 53 нові технологічні пріоритети — від автономних дронів і ройових систем до підводних безпілотників та засобів РЕБ проти КАБів.

Українські розробники можуть розраховувати на фінансування у розмірі від 500 тис. до 8 млн грн.

"Виробництво вибухових речовин — лише один із напрямів, у які сьогодні інвестуємо. Зараз ми максимально фокусуємося на роботизації фронту для збереження життів військових, створенні дешевих крилатих ракет із технологіями штучного інтелекту, доступних українських радарів для малої системи ППО, а також на розвитку енергетичної зброї, зокрема лазерної ППО, що вже проходить тестування", - підкреслив Федоров.

Фото 2 — Інвестиції в 1 млрд грн: Україна запускає власне виробництво вибухівки

Нагадаємо, Кабмін запроваджує спеціальний механізм контрольованого експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій у форматі Drone Deal. Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та передбачають експорт української зброї до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Автор:
Тетяна Бесараб