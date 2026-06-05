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Російські дрони атакували термінал агрохолдингу Kernel у порту Чорноморська

Пошкоджений атакою БПЛА термінал Кернел у порту Чорноморськ
Пошкоджений атакою БПЛА термінал Кернел у порту Чорноморськ Фото: пресслужба Kernel

У ніч на 5 червня внаслідок чергової російської атаки безпілотників на Одеську область було пошкоджено портову інфраструктуру одного з найбільших агрохолдингів України. Під удар потрапив зерновий термінал компанії Kernel  у порту Чорноморська.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Внаслідок влучання постраждала частина інфраструктури, яка забезпечує зберігання та перевалку агропродукції.

Це призвело до часткового висипання зерна та тимчасового порушення штатної роботи терміналу. Крім того, руйнувань зазнали допоміжні складські приміщення.

У компанії наголосили, що ніхто зі співробітників портового терміналу не постраждав.

Наразі компанія проводить роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінює масштаби руйнувань і пов’язаних із ними збитків.

"Всі контрактні зобов’язання перед партнерами будуть виконані своєчасно, адже компанія має ефективну систему адаптації логістичних ланцюгів під сучасні виклики", — підкреслили в Kernel.

Фото 2 — Російські дрони атакували термінал агрохолдингу Kernel у порту Чорноморська
Фото: пресслужба Kernel
Фото 3 — Російські дрони атакували термінал агрохолдингу Kernel у порту Чорноморська
Фото: пресслужба Kernel

Про Kernel

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня російські дрони вдарили по портовій інфраструктурі Чорноморська. Під обстріл потрапив термінал Kernel з перевалки рослинної олії. Внаслідок прямих влучань зруйновані та пошкоджені резервуари для зберігання олії. Поранено одного співробітника.

Автор:
Тетяна Бесараб