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Удари по портах Одеси загрожують Україні обвалом експорту
Російські атаки на чорноморські порти України вже завдали серйозної шкоди експортній інфраструктурі та можуть призвести до різкого скорочення поставок української продукції за кордон. Під загрозою опинилися насамперед аграрний експорт і валютні надходження країни.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що вся залізна руда та понад 90% українського сільськогосподарського експорту проходять через три порти Одеського вузла, при цьому доходи від експорту сільськогосподарської продукції складають основну частину експортних надходжень для України у воєнний час.
"Ситуація в портах Одеської області досягла критичної точки. Систематичні російські обстріли руйнують логістичне серце України. Підприємства вичерпали свої фінансові резерви на нескінченний ремонт під обстрілами. Без державної рамкової програми та підтримки з боку іноземних фондів відновити термінали самостійно неможливо", - йдеться у заяві Української аграрної конфедерації (УАК).
За оцінками Світового банку, потреби у відновленні всього транспортного сектора України до кінця 2025 року оцінювалися у 96,3 мільярда доларів, при цьому близько 60% збитків, пов'язаних із транспортом, зумовлені порушенням доступу до портів.
У портах розташовані десятки зернових та олійних терміналів, деякі з яких належать великим іноземним компаніям. Якщо термінали втратять здатність швидко відновлюватися, експорт впаде, складські приміщення переповняться, а фермерам не вистачить оборотного капіталу, необхідного для наступних посівних кампаній, зазначили в УАК.
Останніми місяцями Росія значно посилила удари по портовій інфраструктурі. Під атаки потрапляють зернові термінали, а також об'єкти зберігання та експорту соняшникової олії. Саме зерно та рослинні олії залишаються ключовими статтями українського аграрного експорту.
У ніч на 5 червня внаслідок чергової російської атаки безпілотників на Одеську область було пошкоджено портову інфраструктуру одного з найбільших агрохолдингів України. Під удар потрапив зерновий термінал компанії Kernel у порту Чорноморська.