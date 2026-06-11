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Удари по портах Одеси загрожують Україні обвалом експорту

порт
Російські удари по портах Одещини загрожують обвалом експорту України / Depositphotos

Російські атаки на чорноморські порти України вже завдали серйозної шкоди експортній інфраструктурі та можуть призвести до різкого скорочення поставок української продукції за кордон. Під загрозою опинилися насамперед аграрний експорт і валютні надходження країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що вся залізна руда та понад 90% українського сільськогосподарського експорту проходять через три порти Одеського вузла, при цьому доходи від експорту сільськогосподарської продукції складають основну частину експортних надходжень для України у воєнний час.

"Ситуація в портах Одеської області досягла критичної точки. Систематичні російські обстріли руйнують логістичне серце України. Підприємства вичерпали свої фінансові резерви на нескінченний ремонт під обстрілами. Без державної рамкової програми та підтримки з боку іноземних фондів відновити термінали самостійно неможливо", - йдеться у заяві Української аграрної конфедерації (УАК).

За оцінками Світового банку, потреби у відновленні всього транспортного сектора України до кінця 2025 року оцінювалися у 96,3 мільярда доларів, при цьому близько 60% збитків, пов'язаних із транспортом, зумовлені порушенням доступу до портів.

У портах розташовані десятки зернових та олійних терміналів, деякі з яких належать великим іноземним компаніям. Якщо термінали втратять здатність швидко відновлюватися, експорт впаде, складські приміщення переповняться, а фермерам не вистачить оборотного капіталу, необхідного для наступних посівних кампаній, зазначили в УАК.

Останніми місяцями Росія значно посилила удари по портовій інфраструктурі. Під атаки потрапляють зернові термінали, а також об'єкти зберігання та експорту соняшникової олії. Саме зерно та рослинні олії залишаються ключовими статтями українського аграрного експорту.

У ніч на 5 червня внаслідок чергової російської атаки безпілотників на Одеську область було пошкоджено портову інфраструктуру одного з найбільших агрохолдингів України. Під удар потрапив зерновий термінал компанії Kernel  у порту Чорноморська.

Автор:
Світлана Манько