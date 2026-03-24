В Европейском центробанке отреагировали на задержание инкассаторов Ощадбанка Венгрией: что говорят

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что нападение спецназовцев венгерского антитеррористического центра на инкассаторов Ощадбанка несет угрозу для валютной стабильности ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Европейская правда".

Глава Национального банка Андрей Пышный ранее сообщал , что ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами, по ситуации с похищением инкассаторов Сбербанка.

В частности, он адресовал обращение руководству Европейского центрального банка, центрального банка Австрии, Генерального директората Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней и политики безопасности и другим.

В Нацбанке по запросу "Европейской правды" сообщили, что пока могут публично сообщить об ответе одного из адресаток Пышного, а именно – главе Европейского центробанка.

"Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты", - заявила изданию директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Лагард также в письменном виде заверила Украину в намерении поднять этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом.

"Она пообещала обратить внимание президентки Европейской комиссии на письмо от НБУ, поделиться с ней собственными беспокойствами, а также лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии", – сообщила представитель НБУ.

Издание пишет, что пока нет данных об ответах других адресатов.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.