Задержание инкассаторов и золота в Венгрии: Ощадбанк подал иск о злоупотреблениях и теракте

Юристы государственного Ощадбанка подали жалобу в Центральную следственную прокуратуру Венгрии по подозрению в злоупотреблении служебным положением и террористическом акте в связи с захватом инкассаторских авто и изъятием наличных и золотых 5 марта.

По данным издания, также в суд подан иск от имени семи украинских инкассаторов по подозрению в незаконном задержании и злоупотреблении властью. В документе требуют отмены решения об их депортации.

Адвокат Лорант Горват в иске подчеркивает, что между изъятием инкассаторских автомобилей 5 марта и решением правительства об их аресте не было четкого законного основания распоряжаться этим имуществом. Также юристы отмечают, что необходимо выяснить, какой механизм принятия решений был при задержании инкассаторов Сбербанка и фактическим изъятием имущества.

Сознательно не отдают средства

Кроме того, в документе приводятся слова министра строительства и транспорта Венгрии Яноша Лазара, который заявил, что изъятые у инкассаторов Ощадбанка средства и золото останутся в Венгрии, пока Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Согласно жалобе, это свидетельствует о том, что власти Венгрии сознательно приняли решение о содержании средств и связали его с ситуацией вокруг нефтепровода.

Как говорится в заявлении юристов, это свидетельствует, что содержание изъятого имущества могло использоваться как инструмент влияния на Украину.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

В Ощадбанке отметили, что продолжат последовательно отстаивать свои права в пределах ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возврат ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный список юридических шагов уже осуществлен.

Ощадбанк требует вернуть свое имущество. В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.