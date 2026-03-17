Затримання інкасаторів та золота в Угорщині: Ощадбанк подав позов про зловживання та теракт

Ощадбанк подав позов про зловживання службовим становищем та теракт через вилучення готівки в Угорщині / Depositphotos

Юристи державного Ощадбанку подали скаргу до Центральної слідчої прокуратури Угорщини за підозрою у зловживанні службовим становищем та терористичному акті у зв'язку із захопленням інкасаторських авто та вилученням готівки і золота 5 березня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє HVG.

За даними видання, також до суду подано позов від імені семи українських інкасаторів щодо підозри у незаконному затриманні та зловживанні владою. У документі вимагають скасувати рішення про їхню депортацію.

Адвокат Лорант Горват у позові підкреслює, що між вилученням інкасаторських авто 5 березня і рішенням уряду про їх арешт не було чіткої законної підстави розпоряджатися цим майном. Також юристи наголошують, що необхідно з’ясувати, який механізм ухвалення рішень був під час затримання інкасаторів Ощадбанку і фактичним вилученням майна.

Свідомо не віддають кошти

Крім того, у документі наводяться слова міністра будівництва і транспорту Угорщини Яноша Лазара, який заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку кошти та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Згідно із скаргою, це свідчить про те, що влада Угорщини свідомо ухвалила рішення про утримання коштів та пов’язали його з ситуацією навколо нафтопроводу.

Як йдеться у заяві юристів, .це свідчить, що утримання вилученого майна могло використовуватися як інструмент впливу на Україну, 

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

В Ощадбанку зазначили, що продовжать послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.

Автор:
Світлана Манько