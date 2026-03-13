Запланована подія 2

Читать на русском

З пошкодженнями і без грошей та золота: Угорщина повернула Ощадбанку затримані інкасаторські автомобілі

Ощадбанк повернув свої авто
Ощадбанк повернув свої авто, захоплені в Угорщині: майно залишається затриманим

Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, також планується провести оцінку збитків. Однак кошти та цінності банку досі залишаються в Угорщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Ощадбанк.

Повернули з пошкодженнями

Затримані автомобілі передали представникам фінустанови та українським дипломатам. Однак після їхнього повернення виявили низку пошкоджень обладнання.

Юридичні представники Ощадбанку на місці зафіксували всі несправності. Оцінку завданих збитків зроблять після повернення автомобілів в Україну.

Водночас кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

В Ощадбанку зазначили, що продовжать послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.

Автор:
Світлана Манько