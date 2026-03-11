Конфіскація грошей та золота Ощадбанку в Угорщині: Єврокомісія отримала листа від НБУ

Європейська комісія отримала від Національного банку України листа з проханням дослідити обставини затримання в Угорщині українських інкасаторів Ощадбанку, вилучення готівки у валюті та золота.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу в середу в Брюсселі повідомив заступник головного речника Європейської комісії Олоф Гілл, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу підтвердити, що ми отримали такого листа. Зараз розглядаємо питання, порушені в листі. Це все, що ми скажемо на сьогодні", - заявив Гілл.

Раніше повідомлялося, що НБУ веде діалог з європейськими партнерами та розраховує на неупереджене дослідження ситуації навколо затриманих в Угорщині коштів державного Ощадбанку.

Ощадбанк вимагає повернути захоплене майно в Угорщині

Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

Йдеться про 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів готівкою, а також 9 золотих зливків, кожен вагою по 1 кілограму. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.