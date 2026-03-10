Угорщина привласнила майна Ощадбанку на понад 82 мільйона доларів

Загальна вартість готівки у валюті та девяти кілограм золота Ощадбанку, які наразі незаконно утримує Угорщина, становить 82,2 мільйона доларів.

Про це Delo.ua повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі Ощадбанку із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині разом з 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

"При ціні 5180 доларів за тройську унцію вартість 9 кг золота складає 1,498 млн дол. Облікова ціна золота від НБУ наразі 7200 грн за грам. Отже, 9 кг - це близько 65 млн грн. Це офіційна ціна для банків. Якщо його продавати фізично клієнтам банків, то ціна доходить до 10 тис. за грам. Отже, ринковий дохід (не прибуток) банку, якщо все це золото продати зливками по 1 граму, може сягнути і 90 млн грн", - підрахував експерт.

За його підрахунками, 35 млн євро за нинішнім курсом - це приблизно 40,7 млн доларів. Якщо до цього додати 40 млн доларів та вартість 9 кг золота, то наразі загальна сума конфіскованих в Угорщині коштів Ощадбанку становить 82,2 млн доларів.

Ощадбанк вимагає повернути захоплене майно в Угорщині

Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.