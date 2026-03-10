В Угорщині назвали умову повернення Україні грошей та золота Ощадбанку

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку кошти та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Telex.

Угорський міністр фактично визнав, що затримання українських інкасаторів та вилучення коштів були відповіддю Угорщини на припинення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо вони нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб дати цьому спокій. Ми не зробили того, що зробили, випадково, ми їм гроші не повернемо. Гроші поки що залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу та на нові українські грошові постачання через Угорщину", — наголосив Лазар.

Уряд Угорщини ухвалив постанову

Також 9 березня опублікували постанову уряду Угорщини з підписом прем’єр-міністра Віктора Орбана про арешт конфіскованого майна Ощадбанку. Йдеться про 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів готівкою, а також 9 золотих зливків, кожен вагою по 1 кілограму. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

У ній йдеться, що угорці не змогли на місці з’ясувати право власності на майно, вилучене в українських інкасаторів, але Національна податкова і митна адміністрація Угорщини зберігатиме вилучені активи на час проведення розслідування.

Ощадбанк вимагає повернути захоплене майно в Угорщині

Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.