В Венгрии назвали условие возврата Украине денег и золота Ощадбанка

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что изъятые у инкассаторов Ощадбанка средства и золото останутся в Венгрии, пока Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Telex.

Венгрия фактически признала, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств были ответом Венгрии на прекращение работы нефтепровода "Дружба".

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если они нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы оставить в этом покой. Мы не сделали того, что сделали, случайно, мы им деньги не вернем. Деньги пока останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых украинских денежных поставок через Венгрию".

Правительство Венгрии приняло постановление

Также 9 марта было опубликовано постановление правительства Венгрии с подписью премьер-министра Виктора Орбана об аресте конфискованного имущества Сбербанка. Речь идет о 35 миллионах евро, 40 миллионах долларов наличными, а также 9 золотых слитках, каждый весом по 1 килограмму. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

В нем говорится, что венгры не смогли на месте выяснить право собственности на имущество, изъятое у украинских инкассаторов, но Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии будет сохранять изъятые активы на время проведения расследования.

Ощадбанк требует вернуть захваченное имущество в Венгрии

После увольнения работников Ощадбанка валютные ценности и золото, перевозимые инкассаторами, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

Ощадбанк требует вернуть свое имущество. В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Сбербанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег .

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто, комментируя ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.