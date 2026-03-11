У НБУ відреагували на намагання Угорщини декриміналізувати захоплення коштів Ощадбанку

Національний банк України веде діалог з європейськими партнерами та розраховує на неупереджене дослідження ситуації навколо затриманих в Угорщині коштів державного Ощадбанку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він нагадав, що угорський уряд вилучив кошти українського Ощадбанку, посилаючись на "загрозу національній безпеці".

Йдеться про 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів готівкою, а також 9 золотих зливків, кожен вагою по 1 кілограму. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Українські кошти Ощадбанку були вилучені щонайменше на 60 днів.

"Йдеться не про правила чи безпеку, а виключно про заздалегідь зрежисоване політичне дійство, побудоване на беззаконні", - наголосив голова НБУ.

Угорщина розпочала шантаж

Пишний зазначає, що заяви угорських посадовців пов’язують повернення грошей із політичними вимогами до України.

"Ми маємо справу не з правовим процесом, а з політичним тиском. Угорщина вдається не лише до маніпуляцій, але й до міжнародного шантажу? Країна ЄС на очах у решти 26 країн нехтує ключовими принципами об’єднання та вдається до політично вмотивованих незаконних дій?" — зазначив голова НБУ.

Пишний підкреслив, що українська сторона вже веде комунікацію з європейськими партнерами щодо цього кейсу.

"Ми ведемо комунікацію з європейськими партнерами та розраховуємо на неупереджене та транспарентне дослідження кейсу з відповідними висновками та результатами, які дали б змогу на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС", — зазначив він.

На думку голови НБУ, важливо, щоб Євросоюз продемонстрував своє дотримання принципів правової держави та не допустив політично мотивованих рішень щодо фінансів іншої країни-члена міжнародної спільноти.

Ощадбанк вимагає повернути захоплене майно в Угорщині

Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.