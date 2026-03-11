В НБУ отреагировали на попытки Венгрии декриминализировать захват средств Ощадбанка

Национальный банк Украины ведет диалог с европейскими партнерами и рассчитывает на беспристрастное исследование ситуации вокруг задержанных в Венгрии средств государственного Ощадбанка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он напомнил, что венгерское правительство изъяло средства украинского Ощадбанка, ссылаясь на "угрозу национальной безопасности".

Речь идет о 35 миллионах евро, 40 миллионах долларов наличными, а также 9 золотых слитках, каждый весом по 1 килограмму. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Украинские средства Ощадбанка были изъяты по меньшей мере на 60 дней.

"Речь идет не о правилах или безопасности, а исключительно об заранее срежиссированном политическом действе, построенном на беззаконии", - подчеркнул глава НБУ.

Венгрия начала шантаж

Пышный отмечает, что заявления венгерских чиновников связывают возврат денег с политическими требованиями в Украину .

"Мы имеем дело не с правовым процессом, а с политическим давлением. Венгрия прибегает не только к манипуляциям, но и к международному шантажу? Страна ЕС на глазах у остальных 26 стран пренебрегает ключевыми принципами объединения и прибегает к политически мотивированным незаконным действиям?" – отметил глава НБУ.

Пышный подчеркнул, что украинская сторона уже ведет коммуникацию с европейскими партнерами по этому кейсу.

"Мы ведем коммуникацию с европейскими партнерами и рассчитываем на беспристрастное и транспарентное исследование кейса с соответствующими выводами и результатами, которые позволили бы на практике продемонстрировать приверженность верховенству права в ЕС", — отметил он.

По мнению главы НБУ, важно, чтобы Евросоюз продемонстрировал свое соблюдение принципов правового государства и не допустил политически мотивированных решений по финансам другой страны-члена международного сообщества.

Ощадбанк требует вернуть захваченное имущество в Венгрии

После освобождения работников Ощадбанка валютные ценности и золото, перевозимые инкассаторами, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

Ощадбанк требует вернуть свое имущество. В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Сбербанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег .

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто, комментируя ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, чтоУкраина привлечет к ответственности причастных.