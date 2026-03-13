Запланована подія 2

С повреждениями и без денег и золота: Венгрия вернула Ощадбанку задержанные инкассаторские автомобили

Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба. Однако средства и ценности банка по-прежнему остаются в Венгрии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ощадбанк.

Задержанные автомобили передали представителям финучреждения и украинским дипломатам. Однако по их возвращении обнаружили ряд повреждений оборудования.

Юридические представители Ощадбанка на месте зафиксировали все неисправности. Оценку нанесенного ущерба произведут после возвращения автомобилей в Украину.

В то же время, средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

В Ощадбанке отметили, что продолжат последовательно отстаивать свои права в пределах ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возврат ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный список юридических шагов уже осуществлен.

Ощадбанк требует вернуть свое имущество. В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Сбербанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало   подозрение в отмывании денег.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.

Автор:
Светлана Манько