У Європейському центробанку відреагували на затримання інкасаторів Ощадбанку Угорщиною: що кажуть

Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що напад спецпризначенців угорського антитерористичного центру на інкасаторів Ощадбанку несе загрозу для валютної стабільності ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда".

Голова Національного банку Андрій Пишний раніше повідомляв, що веде активну комунікацію з європейськими партнерами, щодо ситуації з викраденням інкасаторів Ощадбанку.

Зокрема, він адресував звернення керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

У Нацбанку на запит "Європейської правди" повідомили, що наразі можуть публічно повідомити про відповідь однієї з адресаток Пишного , а саме – очільниці Європейського центробанку.

"Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти", – заявила виданню директорка департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

Лагард також письмово запевнила Україну у намірі підняти це питання у Брюсселі та у діалозі з Будапештом.

"Вона пообіцяла звернути увагу президентки Європейської комісії на лист від НБУ, поділитися з нею власними занепокоєннями, а також особисто обговорити це питання з представниками Угорщини", – повідомила представниця НБУ.

Видання пише, що наразі не має даних про відповіді інших адресатів.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, також планується провести оцінку збитків

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.