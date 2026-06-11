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Ровенская АЭС получила нового генерального директора: что о нем известно

Виктор Кравец
10 июня генеральным директором филиала Ровенской АЭС стал Виктор Кравец.

10 июня НАЭК "Энергоатом" назначил генеральным директором филиала Ровенской АЭС Виктора Кравца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Что известно о новом руководителе

Виктор Кравец родился в 1970 году в городе Костополь Ровенской области. В 1994 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "Атомные электростанции и установки" и получил квалификацию "инженер-физик-теплоэнергетик". Тогда начал трудовой путь на РАЭС с должности инженера в отделе ядерной безопасности и надежности.

Работал инженером в цехе наладки и испытания оборудования, затем – в управлении технического и эксплуатационного контроля. С 2003 года возглавлял отдел по контролю металлов и сварке управления технического и эксплуатационного контроля, а с 2005 по 2017 год – службу контроля металла РАЭС.

С мая 2017 года работал заместителем генерального директора по качеству и управлению. Исполнял обязанности руководителя филиала "ОП РАЭС" в его отсутствие. Выступал в роли эксперта в мероприятиях МАГАТЭ и ВАО АЭС.

Последние 9 месяцев Ровенскую АЭС возглавлял Тарас Ткач. Он возвращается к исполнению обязанностей исполнительного директора по производству и ремонту НАЭК "Энергоатом".

Автор:
Светлана Манько