Ровенская АЭС получила нового генерального директора: что о нем известно

10 июня НАЭК "Энергоатом" назначил генеральным директором филиала Ровенской АЭС Виктора Кравца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Что известно о новом руководителе

Виктор Кравец родился в 1970 году в городе Костополь Ровенской области. В 1994 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "Атомные электростанции и установки" и получил квалификацию "инженер-физик-теплоэнергетик". Тогда начал трудовой путь на РАЭС с должности инженера в отделе ядерной безопасности и надежности.

Работал инженером в цехе наладки и испытания оборудования, затем – в управлении технического и эксплуатационного контроля. С 2003 года возглавлял отдел по контролю металлов и сварке управления технического и эксплуатационного контроля, а с 2005 по 2017 год – службу контроля металла РАЭС.

С мая 2017 года работал заместителем генерального директора по качеству и управлению. Исполнял обязанности руководителя филиала "ОП РАЭС" в его отсутствие. Выступал в роли эксперта в мероприятиях МАГАТЭ и ВАО АЭС.

Последние 9 месяцев Ровенскую АЭС возглавлял Тарас Ткач. Он возвращается к исполнению обязанностей исполнительного директора по производству и ремонту НАЭК "Энергоатом".