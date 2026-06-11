- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Рівненська АЕС отримала нового генерального директора: що про нього відомо
10 червня НАЕК "Енергоатом" призначив генеральним директором філії Рівненська АЕС Віктора Кравця.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".
Що відомо про нового керівника
Віктор Кравець народився 1970 року в місті Костопіль Рівненської області. У 1994 році закінчив Обнінський інститут атомної енергетики за фахом "Атомні електростанції та установки" і здобув кваліфікацію "інженер-фізик-теплоенергетик". Тоді ж розпочав трудовий шлях на РАЕС з посади інженера у відділі ядерної безпеки та надійності.
Працював інженером у цеху налагодження та випробування обладнання, потім – в управлінні технічного та експлуатаційного контролю. З 2003 року очолював відділ з контролю металів та зварювання управління технічного та експлуатаційного контролю, а з 2005 до 2017 року – службу контролю металу РАЕС.
З травня 2017 року працював заступником генерального директора з якості та управління.Виконував обов’язки очільника філії "ВП РАЕС" за його відсутності. Виступав у ролі експерта в заходах МАГАТЕ та ВАО АЕС.
Останні 9 місяців Рівненську АЕС очолював Тарас Ткач. Він повертається до виконання обов’язків виконавчого директора з виробництва та ремонтів НАЕК "Енергоатом".