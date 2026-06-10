Рівненська АЕС залишилася без генерального директора: деталі

Генеральний директор Рівненської атомної електростанції Тарас Ткач продовжить свою роботу на посаді виконавчого директора з виробництва та ремонтів НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у Facebook.

Ткач дев’ять місяців тому очолив Рівненську АЕС.

"Рівненська АЕС — це не лише 2835 МВт встановленої потужності. Насамперед це майже 7800 людей, завдяки професіоналізму, відповідальності та щоденній праці яких ця потужність стає реальною енергією для країни", - зауважив він.

Ткач повідомив, що з огляду на масштабні завдання ремонтної кампанії та підготовки атомних електростанцій до наступного осінньо-зимового періоду, він повертається до виконання обов’язків виконавчого директора з виробництва та ремонтів НАЕК "Енергоатом".

"Попереду — надзвичайно відповідальний етап реалізації виробничої та ремонтної програми на українських АЕС", - підсумував Ткач.

Зауважимо, в Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях. НАЕК "Енергоатом" завершила ремонт і підключила до енергосистеми другий енергоблок Хмельницька АЕС.

Планові ремонти атомних станцій

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.