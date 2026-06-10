Ровенская АЭС осталась без генерального директора: что известно

Генеральный директор Ровенской атомной электростанции Тарас Ткач продолжит свою работу в должности исполнительного директора по производству и ремонтам НАЭК "Энергоатом".

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

Ткач девять месяцев назад возглавил Ровенскую АЭС.

"Ровенская АЭС — это не только 2835 МВт установленной мощности. В первую очередь, это почти 7800 человек, благодаря профессионализму, ответственности и ежедневному труду которых эта мощность становится реальной энергией для страны", - отметил он.

Ткач сообщил, что, учитывая масштабные задачи ремонтной кампании и подготовки атомных электростанций к следующему осенне-зимнему периоду, он возвращается к исполнению обязанностей исполнительного директора по производству и ремонтам НАЭК "Энергоатом".

"Впереди - очень ответственный этап реализации производственной и ремонтной программы на украинских АЭС", - подытожил Ткач.

Заметим, что в Украине продолжается плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях. НАЭК "Энергоатом" завершила ремонт и подключила к энергосистеме второй энергоблок Хмельницкой АЭС.

Плановые ремонты атомных станций

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой. работают на максимуме.