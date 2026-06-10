Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

+0,33

EUR

51,90

+0,54

Наличный курс:

USD

44,95

44,70

EUR

52,30

52,00

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ровенская АЭС осталась без генерального директора: что известно

Тарас Ткач
Тарас Ткач. Фото: facebook.com/tkachtaras

Генеральный директор Ровенской атомной электростанции Тарас Ткач продолжит свою работу в должности исполнительного директора по производству и ремонтам НАЭК "Энергоатом".

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

Ткач девять месяцев назад возглавил Ровенскую АЭС.

"Ровенская АЭС — это не только 2835 МВт установленной мощности. В первую очередь, это почти 7800 человек, благодаря профессионализму, ответственности и ежедневному труду которых эта мощность становится реальной энергией для страны", - отметил он.

Ткач сообщил, что, учитывая масштабные задачи ремонтной кампании и подготовки атомных электростанций к следующему осенне-зимнему периоду, он возвращается к исполнению обязанностей исполнительного директора по производству и ремонтам НАЭК "Энергоатом".

"Впереди - очень ответственный этап реализации производственной и ремонтной программы на украинских АЭС", - подытожил Ткач.

Заметим, что в Украине продолжается плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях. НАЭК "Энергоатом" завершила ремонт и подключила к энергосистеме второй энергоблок Хмельницкой АЭС.

Плановые ремонты атомных станций

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить   плановые ремонты атомных станций   во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой.   работают на максимуме.

Автор:
Светлана Манько