Після затримання інкасаторів в Угорщині Ощадбанк призупинив ввезення валюти: попит покриває НБУ з резервів

Ощадбанк призупинив перевезення готівки з Європи після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та шукає альтернативні методи її доставки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, передає "Суспільне".

За його словами, Ощадбанк — єдиний із комерційних банків в Україні, який має ліцензію на ввезення з території ЄС валюти. Нині, через зупинку постачання валюти, необхідний попит покриває Національний банк України із власних резервів.

"З моменту інциденту і до сьогодні ми не здійснювали ввезення готівкових коштів. Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки (коштів, - ред.) з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини. Тому зараз пропрацьовуємо більш безпечні маршрути", — пояснив Каціон.

Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення подібне перевезення коштів відбувалося повітряним шляхом через аеропорт Бориспіль. Проте з 2022 року раз на тиждень подібні рейси відбуваються за допомогою інкасаторських авто.

Як повідомив Каціон, Ощадбанк забезпечив валютні поставки для 39 банків на суму близько 1 млрд доларів і 800 млн євро. У 2025 році через каси банку населенню продали приблизно 1,45 млрд доларів і 387 млн євро, тоді як у громадян придбали 522 млн доларів і 82 млн євро.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, також планується провести оцінку збитків

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.