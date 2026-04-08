Захват золота и средств Ощадбанка: Венгрия обнародовала новые доказательства и заявляет о подделке документов

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии обнародовала "новые доказательства" по делу захвата инкассаторских авто и ценностей Ощадбанка, утверждая, что работники финучреждения перевозили "только напечатанные доллары и евро, которые никогда не были в обращении".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

Новые доказательства

"Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) обнародовала новые доказательства по недавно начатому уголовному делу по подозрению в отмывании денег, которые перевозились через Венгрию. Следователи установили, что бронированные автомобили перевозили только что напечатанные евро и доллары, которые никогда не попадали в оборот Ощадбанком, а также с финучреждениями Польши и Гибралтара", - утверждает Ковач.

По его словам, среди доказательств есть видео, на котором изображен бывший генерал-майор украинской разведки, фальсифицирующий документы в туалете автозаправки, пока его сообщники обсуждают связанные с коррупцией платежи.

Ковач сообщил, что налоговая служба Венгрии обратилась с просьбой о международном сотрудничестве и отвергает обвинения в незаконных действиях, поскольку "все следственные действия были задокументированы и проведены в соответствии с законом".

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба.

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.