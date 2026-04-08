Захоплення золота та коштів Ощадбанку: Угорщина оприлюднила "нові докази" і заявляє про підробку документів

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини оприлюднила "нові докази" у справі захоплення інкасаторських авто і цінностей Ощадбанку, стверджуючи, що працівники фінустанови перевозили "щойно надруковані долари і євро, які ніколи не були в обігу".

Як пише Delo.ua, про це повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

Нові докази

"Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) оприлюднила нові докази у нещодавно розпочатій кримінальній справі за підозрою у відмиванні грошей, які перевозилися через Угорщину.Слідчі встановили, що броньовані автомобілі перевозили щойно надруковані євро та долари, які ніколи не потрапляли в обіг, пов’язані з низкою банків, зокрема з українським Ощадбанком, а також з фінустановами Польщі та Гібралтару", - стверджує Ковач.

За його словами, серед доказів є відео, на якому зображений колишній генерал-майор української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, поки його спільники обговорюють пов’язані з корупцією платежі.

Ковач повідомив, що начебто податкова служба Угорщини звернулася з проханням про міжнародне співробітництво та відкидає звинувачення у незаконних діях, оскільки "усі слідчі дії були задокументовані та проведені відповідно до закону".

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.