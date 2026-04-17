Украинская текстильная компания вышла на рынок Словакии с тканями собственного производства

Украинская компания "ТК-Домашний текстиль", которая является частью холдинга "Текстиль-Контакт" (ТК Group), осуществила первую отгрузку тканей собственного производства на рынок Словакии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания в Facebook.

Объем первой партии составил 11,2 тысяч метров. Вся продукция была произведена на мощностях производственного подразделения в Чернигове.

Получателем украинских технических тканей стал словацкий производитель одежды Mandi Fashion. Иностранный заказчик официально подтвердил получение товара.

По результатам первой поставки словацкая сторона выразила заинтересованность в дальнейшем системном сотрудничестве с украинским поставщиком.

В компании отмечают, что выход на новый рынок является стратегическим шагом для расширения географии экспорта. Этот контракт подтверждает конкурентоспособность украинского текстиля на европейском уровне.

Кроме того, наращивание экспортных мощностей позволяет предприятию стабильно поддерживать экономику страны, сохранять рабочие места и обеспечивать налоговые поступления.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы украинский текстиль уверенно занимал свое место на европейском рынке. Это событие еще один шаг в этом направлении", - добавили в "ТК-Домашний текстиль".

О компании "ТК-Домашний текстиль"

"ТК-Домашний текстиль" – лидер по производству тканей, домашнего текстиля, детского ассортимента в Украине. В портфеле активов – одна из немногих в Украине отделочная фабрика по выпуску хлопчатобумажных тканей в Чернигове "ТК-ЗН Чернигов". Также среди ее активов – швейные фабрики в Киеве, Тернополе, Чернигове и в Одессе; обувная в Чигирине; вязальное производство.

TK Group основана в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий весь спектр услуг текстильной промышленности – от сырья и нитей до готовых решений для клиентов B2B, B2G, B2C.

В прошлом году группа компаний "Текстиль-Контакт" приобрела обувную фабрику в Чигирине Черкасской области и положила начало новому для себя направлению – выпуск широкого ассортимента обуви. В Чигирине было обувное предприятие мощностью до 20 тыс. пар обуви в месяц, однако оно не работало во время коронавируса и войны.

Также, осенью 2025 года ТК-Домашний текстиль отправил первую партию разнообразных комплектов постельного белья в Румынию .

Собственник "ТК-Домашний текстиль" Александр Соколовский рассказывал, что половина украинской легкой промышленности находится в тени. Контрабанда тканей, нелегальные цеха и оптовые рынки создают условия, при которых белый бизнес не выдерживает конкуренции.