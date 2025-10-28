Запланована подія 2

Украинская текстильная компания нашла новый рынок сбыта: детали

ТК-Домашний текстиль
Украинское постельное белье будет покорять Румынию. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

Украинская компания "ТК-Домашний текстиль" расширяет географию экспорта: уже отправлена в Румынию первая партия разнообразных комплектов постельного белья.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец "ТК-Домашний текстиль" Александр Соколовский.

По его словам, в страны, с которыми компания имеет стабильные контракты на экспорт готовой продукции (а это Дания, Германия, Литва, Латвия, Грузия, Франция), добавляется еще Румыния, куда отправили первую машину с изделиями собственного производства.

"Пока это только разнообразные комплекты постельного белья из сатина, бязи и фланели, изготовленные из 100% хлопка производства "ТК-Чернигов". Хотя дальше планируем значительно расширить ассортимент для этого заказчика", - уточнил Соколовский.

Он добавил, что каждая новая страна – это еще одно подтверждение, что украинский текстиль имеет достойное место на европейском рынке.

Соколовский также сообщил, что компания "ТК-Домашний текстиль" второй год подряд стала победителем конкурса "Лучший экспортер года" по итогам работы в 2024 году в области "Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов".

Ранее Соколовский рассказывал, что половина украинской легкой промышленности находится в тени. Контрабанда тканей, нелегальные цеха и оптовые рынки создают условия, при которых белый бизнес не выдерживает конкуренции. Детальнее об этом читайте в интервью "Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью" на Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько