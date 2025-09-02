Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью

Фаундер "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский рассказывает, как живет бизнес между проверками силовиков, атаками неблагополучных конкурентов и войной. Несмотря на вызовы, компания открывает новые производственные мощности, инвестировала в роботизацию и цифровую печать, а также заплатила более 1 млрд. грн. налогов за время полномасштабного вторжения. Александр Соколовский рассказал Delo.ua почему он не планирует релокацию за границу, как защищает репутацию в публичном пространстве и почему легпром в Украине нельзя списывать со счетов.

О черном пиаре и атаке силовиков на бизнес

Весной вы сообщили о существовании уголовного производства в отношении вашего бизнеса и заявили, что это ерунда и попытки давить на предприятие. В каком состоянии эти производства сегодня?

— Наши юристы натолкнулись на эту информацию в открытых источниках, а именно в реестре судебных решений. Конечно, в определении Печерского райсуда имена были заменены на обезличенные "ЛИЦО", но из-за деталей было точно ясно, о ком и о чем идет речь.

На сегодняшний день у наших юристов нет возможности ознакомиться с материалами дела, потому что мы не признаны стороной процесса. Ни меня, как основателя, ни кого-либо из руководителей компании еще не вызывали в Государственное бюро расследований.

В конце марта этого года я даже через свою страницу в ФБ обратился к главе ДБР с просьбой объективно разобраться в деле. Мы готовы к сотрудничеству со следствием, если действительно идет поиск истины, а не использование правоохранителей неблаговидными конкурентами. Надеюсь, что ситуация развивается в справедливом русле.

Считаю, что такие обвинения добродетельным и надежным украинским производителям выгодны только импортерам вещевого имущества для ВСУ. В последние годы этот рынок стал очень интересным для китайских, вьетнамских, турецких фабрик. Они начали заходить на этот рынок через какие-то непонятные украинские компании, непрофильные и не являющиеся производителями. Продукцией декларировали как соответствующую ТУ МОУ, давали цены даже ниже себестоимости качественной продукции, а затем пытались поставлять продукцию непонятного качества.

Очень умеренный и взвешенный ответ.

— Я не замалчиваю обстоятельства. Я раньше уже называл прямо названия компаний и заинтересованные стороны, пытающиеся давить на нас или манипулировать во время государственных закупок. Сейчас госзаказ на военную форму очень большой. Это лакомый кусок, особенно для нечестных дельцов, которые могут максимизировать свои доходы путем снижения качества. Часть средств они тратят на черный пиар и подкуп чиновников.

Мы ожидаем, что обещание нового премьера о моратории на проверки сработает в нашу пользу. Честному бизнесу позволит спокойно работать, а поставщиков некачественной продукции остановят процедуры государственной приемки.

Вы очень активны в публичном пространстве. Помогает ли это противодействовать черному пиару и давлению на бизнес? Порекомендуете ли такую стратегию другим?

— Не просто порекомендую, а буду настаивать на обязательности таких действий! Смотрите, в Украине, кто бы что ни говорил, но существует институт репутации. Так что игнорировать, когда кто-то оскорбляет ваше честное имя лично или распространяет клевету на бизнес – опасно. У нас общество очень чувствительно к некоторым вопросам, как, например, сотрудничество с РФ. И если не бороться с клеветой и заказными кампаниями, то в важный момент сообщество вас не поддержит. И это будет началом конца.

Мне уже удалось отбить несколько информационных атак, так что могу дать несколько советов, как это лучше всего делать. Во-первых, нужно быть правдивым, с ложью с помощью другой лжи бороться очень опасно. Поэтому нужно быть готовым к публичности.

Во-вторых, когда делают информационный вброс, то могут делать это через инфопомойки (на такие публикации не всегда стоит обращать внимание), а могут задействовать какое-нибудь серьезное медиа или человека с хорошей репутацией. Чтобы потом использовать их публикации в дальнейшем разгоне темы по соцсетям, другим СМИ и так далее. Надо идти к этим СМИ или инфлюенсерам и доказывать свою правоту. Мы имели оба случая: блоггера использовали, предоставили ему сфальсифицированные документы, также был случай с самым крупным по охвату общеукраинским СМИ. Мы им доказали свою правоту и публикации были опровергнуты.

Конечно, невозможно достучаться до каждой анонимной "помойки", но это и не нужно.

И, в-третьих – нужно быть персонально активным в медиапространстве. Я выбрал для себя для этого Facebook, общаюсь с аудиторией регулярно, уже есть более 70 тысяч подписчиков и это очень хороший репутационный инструмент.

Но ведь это затратно, хоть и не по деньгам, но по времени.

— Да, но альтернатив нет. Все равно рано или поздно придется защищать себя и собственное дело. Такие у нас условия.

Инициатива Манифест 42, где вы являетесь одним из основателей, вас не поддержала в борьбе? Она еще жива?

— Да, она жива и она еще скажет свое слово. Просто это неформальная структура, ее фаундеры – занятые люди. Чтобы она работала на регулярной основе, нужно формировать аппарат, чтобы были люди, которые занимаются этим ежедневно и системно. Надеюсь, это произойдет.

О госзакупках военной формы и импортеров

Если отбросить давление через правоохранительные органы, просто с бизнес- точки зрения, не являются ли импортеры более эффективными, чем отечественный производитель? Стоит ли выгода для государства от загрузки украинских производств разницы в цене?

— Я настаиваю на том, что при одинаковом и высоком качестве импортеры не способны сформировать цену существенно ниже украинского производителя. Кроме того, часть опирающихся производителей, например на вьетнамские мощности, не могут дать высокого качества. Турецкий легпром – действительно мощный и может поставлять качественную продукцию, но цена будет такой же плюс-минус, как у наших производств.

Но треть денег, что "Текстиль-Контакт" получит от государства, он почти сразу вернет налогами в госбюджет. Со следующих двух третей будут выплачены зарплаты, которые также облагаются налогом, будут оплачены услуги подрядчиков, энергетиков и других – и там также будут налоги в пользу государства. Поэтому я уверен, что собственное производство вне конкуренции с точки зрения государственного интереса.

Есть мнение, что цена формы просто слишком завышена. И импортер может проседать по цене без понижения качества. То есть оппоненты с вами не согласны

— Этот тезис – манипулятивный. Цена военной формы высока не из-за наших аппетитов, а из-за высоких требований к ней и процедуры. Каждая партия, не раз, а каждая партия формы, проходит три проверки на качество и соответствие. И это дорогое удовольствие. Одна экспертиза – 250 тысяч гривен. Требования к качеству одностроя гораздо выше, чем к гражданской одежде. Это все формирует цену.

Сейчас из-за американских тарифных войн производства из Китая, да и из других стран, интенсивно ищут новые рынки, новые заказы. Их действия ясны, но расчеты не оставляют им шансов в честной конкурентной борьбе с нами.

О бизнесе ТК-групп и о судьбе украинской легкой промышленности

Какие планы группы до конца этого года и есть ли планы на 2026 год?

— Мы продолжаем развитие, но сложно говорить о жестких планах с привязкой ко времени. Объясню почему. Хотя мы и не замораживали развитие во время войны, мы очевидно существуем в большой неопределенности. Мы развиваем производство, однако из-за воздушных атак очень рискуем, а энергетические проблемы могут существенно нарушать сроки реализации планов.

А завершенных и начатых проектов у нас много. Мы за 2023-2024 годы стартовали производство нетканых материалов, ввели лазерную раскройку, цифровую печать на тканях, начали производство вязаных изделий, купили в Польше целую фабрику, которую на 65 фурах привезли в Чернигов, где ее монтируем. Только этот проект стоил более 1,8 млн. евро. Запустили новые швейные фабрики в Лубнах и Борисполе. И это еще не всё.

В общей сложности по всей группе "Текстиль-Контакт" мы инвестировали в производство $15 млн только во время полномасштабного вторжения в 2022-2024 годах. За эти же годы мы заплатили 1,1 млрд. гривен налогов. Это, я считаю, очень большая цифра, потому что это, если брать налоговую нагрузку, это 14% нашего объема. Это примерно 250-300 тысяч гривен в год, мы платим налогов на одного сотрудника.

Останавливаться не собираемся. На это будут влиять только внешние факторы, например, готовность банков кредитовать наше развитие.

Главный план на 2026 год – наращивать экспорт.

Вы кредитуетесь в украинских банках или на Западе?

— В украинских. Мы очень закредитованы, но без этого развитие невозможно. Конечно, сейчас это дорого и страховать военные риски мы не можем.

Относительно того завода, который вы релоковали из Польши на Черниговщину. Когда ожидается старт?

— Надеюсь, что успеем до конца 2025 года. Есть определенные сложности, потому что мы не смогли, например, привести из Польши специалистов по монтажу и наладке. Делаем это "по телефону".

В 2024 году вы купили обувную фабрику Черкасской области. Проект работает? Вы масштабируете его?

— Фабрика в Чигирине есть, мы зашли со своей инвестицией в этот проект во время войны, когда фабрика остановилась. Сейчас стараемся наработать пакет заказов, чтобы он стабильно работал.

Раньше вы говорили, что в 2023-24 годах вы 15% дохода формировали из экспорта. Стало хуже?

— Да. На сегодня экспорт в структуре наших доходов занимает лишь 5%. Это связано с тем, что свернуто много международных программ помощи, где мы в свое время выиграли тендеры и были поставщиками. Это глобальная история, тендеры ООН, ЮНИСЕФ, USAID. Финансирование по ним упало до 90%, так что мы потеряли заказ. Обувь также поставлялась по этим тендерам.

Однако мы не собираемся сворачивать экспорт. Напротив, это один из наших приоритетов. У нас есть дочернее предприятие в Вильнюсе, которое продвигает наши продукты в странах Скандинавии, Балтии и Нидерландах. Мы и сконцентрированы на B2B сегменте – поставляем рабочую одежду, домашний текстиль предлагаем сетевому ритейлу. Но тоже хотим запустить интернет-магазин в ЕС.

Вообще, страны Европейского Союза приоритетны в нашей экспортной стратегии. Это направление развивается очень медленно, в том числе из-за сложных европейских регуляций. Рынок они свой защищают, в отличие от нас.

Сегодня во всех сферах бизнеса можно услышать о нехватке рабочих. А как у вас с кадрами в "Текстиль-контакте" и вообще в отрасли?

— Есть дефицит кадров. И так – по всем звеньям. Действительно, часть людей уехала из страны. Десятки наших ребят из "ТК-групп" – в армии. Так что мы ищем рабочих и в перспективе не видим альтернативы привлечению трудовых мигрантов.

Это чувствительный вопрос и может вызвать негативную эмоциональную реакцию в обществе, поэтому объясню. Мы нуждаемся в квалифицированных кадрах. У нас такая специфика, что даже погрузчики являются носителями специфических знаний.

Иностранцы готовы ехать в воюющую страну?

— Зависит от страны. Из Польши, как я уже говорил, даже в командировку – нет. А вот из Узбекистана или из Бангладеш – да. У нас когда-то работали 10 иностранцев, специалистов текстильного производства. Работали очень хорошо. Мы планируем начать такой поиск и сейчас. Хотя это непросто. Нужно обустроить им общежитие и оформить их пребывание в Украине.

Легпром считается отраслью для развивающихся стран. Так это было раньше. Китай, Бангладеш, Вьетнам, Турция. Перспективна ли эта отрасль для Украины?

— Считаю, что да. И есть два фактора, способствующих нам. Во-первых, технологии развиваются, поэтому изготовление тканей и одежды становится конкурентным и в более состоятельных странах, чем упомянутый Бангладеш. Во-вторых, мы очень близко находимся на большом премиальном рынке – ЕС. Можем быстрее реагировать на нужды, быстрее снабжать. Ставить крест на легпроме рано. Даже при росте зарплат в Украине. И да, мы учитываем, что мы конкурируем за рабочего с рынком труда Евросоюза.

Легпром не только иконическая отрасль для развивающихся стран, но и известная теневая. Сколько производств в Украине работает без внимания налоговой?

— По моей оценке, где-то 50%. Есть импортеры, которые контрабандой импортируют ткани и готовы их оперативно доставлять к дверям любого производства. Такие Cargo компании даже не пытаются укрыться, а открыто участвуют в отраслевых выставках, рекламируют себя в интернете.

Есть много производств, о которых даже не скажешь, что они работают в тени. Это не какие-нибудь подвалы, а большие цеха. Они шьют почти все. Затем их продукция продается через крупные оптовые рынки, самые известные из которых Барабашова в Харькове, 7 км в Одессе и Хмельницкий рынок.

Есть целые регионы, специализирующиеся на теневом отрыве из контрабандных тканей, и мы не можем конкурировать с ними ценой. Потому что наша себестоимость просто с учетом 20% НДС уже будет немного выше их продажного прайса.

Легальный сектор работает сейчас там, где нужны документы, подтвержденный для проверок НДС, где только безналичные расчеты.

Повороты это можно только в рамках всего государства. На региональном уровне все попытки навести порядок заканчиваются репрессиями против инициаторов отбеливания. Ибо хоть теневой бизнес работает без внимания налоговой, но не в тайне от людей с властными полномочиями.

Кстати, об этом трагикомическая история времен президентства Януковича. Частному бизнесу было тогда очень тяжело. Нас ставили в условия без выбора и отстаивать себя было очень тяжело. Но, "смотрящие" тогда так закрутили гайки и для теневиков, что взятки платили на таможне сопоставимо с белым бизнесом, хотя мы эти деньги платили в госбюджет. Это был период, когда у нас очень динамично росли оборот и доходы, потому что за ту же цену мы могли обеспечить и всю документацию и деньги получить на счет, а не кэшем. Через некоторое время кураторы тени опомнились и контрабандистам немного облегчили жизнь.

Так что перспективы, вы считаете, в отрасли есть. Возможность для развития – тоже. Но существуют существенные проблемы в правовом поле. Или лично вы не думали о продаже бизнеса или релокации его за границу, полностью или частично?

— Нет. Выводить производство я не планирую. Хочу развивать его в Украине. Продавать дело тоже не собираюсь. Вот вариант с привлечением инвесторов, портфельных или стратегических – возможен. У нас уже есть проекты, где просчитано все от запуска производства вплоть до имеющихся заказов на будущую продукцию. Но это, скорее всего, возможно будет только после войны.