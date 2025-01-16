Бизнес выступил против изменений порядка закрытия дел и продления расследований: чем угрожают инициативы властей

Ведущие бизнес-объединения выступили против внесенного Кабинетом министров законопроекта №12367, предусматривающего изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон о прокуратуре, а также альтернативных ему депутатских №12367-1, №12367-2, №12367-3.

Среди подписантов заявления — союз Diia.City United, Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины, ассоциация IT Ukraine, Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО, Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины, "Манифест 42".

Предприниматели указывают, что предложенные инициативы создают риски нарушения принципа презумпции невиновности, принципа состязательности сторон и возложения бремени доказывания на сторону защиты, что существенно повлияет на бизнес-среду Украины.

Упомянутые законопроекты на данный момент не включены Радой в повестку дня : за это 16 января проголосовало только 185 депутатов. Однако это не означает, что документы не будут рассматриваться в будущем. Более того, в практике парламента бывало, что законопроекты включались в повестку дня уже на следующий день после первой попытки это сделать.

Продление сроков расследований призывают оставить судьям

Авторы обращения отмечают, что де-факто речь идет об автоматическом продлении стороной обвинения сроков досудебного расследования. Так, все упомянутые законопроекты, кроме №12367-2, предполагают отнесение принятия решения к компетенции руководителей соответствующих территориальных подразделений прокуратуры и САП и их заместителей (а не следственных судей, как это предусмотрено сейчас).

"Это приведет к нивелированию принципа состязательности сторон в уголовном производстве, а также к неоправданному затягиванию процесса досудебного расследования", — считают бизнес-объединения.

Наличие в механизме продления расследования следственного судьи предприниматели считают гарантией защиты прав стороны защиты, в том числе бизнеса, от возможных фактов необоснованного и безосновательного продления расследования и эффективным инструментом недопущения бездействия следователя и прокурора во время расследования.

Ассоциации опасаются того, что лишение следственного судьи таких полномочий и передача их стороне обвинения приведет к тому, что сроки расследования практически в каждом деле будут максимальными, а институт продления этих сроков потеряет свою сущность.

Угроза отмены автоматического закрытия дел

Также законопроекты предлагают отмену действующего положения об автоматическом закрытии производства (кроме тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья), если после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования.

Предусматривается только обязанность прокурора совершить определенные действия по закрытию производства. Если же он этого не сделает или же не откроет материалы расследования, предусмотрено лишь право стороны защиты обратиться к следственному судье, чтобы тот обязал прокурора разрешить ситуацию с окончанием расследования.

Таким образом, бремя доказывания непрофессионализма и бездействия стороны обвинения и, как следствие, необходимости закрытия производства переводится авторами законопроектов на сторону защиты.

Это заставит бизнес преодолевать процесс судебного разбирательства, который из-за отсутствия достаточного количества судей и их чрезмерной загруженности может стать достаточно длительным и обжалование возможных злоупотреблений сроками и бездействия со стороны прокуратуры.

"Кроме того, даже если следственный судья выносит постановление об обязательстве прокурора решить вопрос об окончании досудебного расследования, продолжительность его выполнения будет полностью зависеть от прокурора, поскольку сроки выполнения такого решения в законопроектах отсутствуют", — отмечается в заявлении.

Подписавшиеся не исключают, что из-за упомянутой неопределенности и возможности злоупотреблений правоохранители будут направлять обвинительные акты в суды с пропущенными сроками досудебного расследования, а на этапе подготовительного производства уже ничего нельзя будет сделать, и защите нужно будет проходить всю процедуру судебного разбирательства, которая может длиться годами.

"Таким образом, предложенные изменения вносят еще большую неопределенность в рамках уголовных производств, парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий и затягивания сроков", — указывают авторы обращения.

Они предостерегают, что это может создать дополнительные рычаги давления на предпринимателей и основания для произвола правоохранительных органов, а "продолжающееся блокирование нормальной деятельности бизнеса" может привести к еще большим последствиям – таким как уменьшение способности платить налоги и сокращение рабочих мест, что отрицательно скажется на инвестклимате и экономическом развитии страны.

Раду призывают не поддерживать указанные законопроекты и инициировать широкое обсуждение с представителями бизнеса, экспертами и общественностью для разработки сбалансированных изменений, которые будут способствовать улучшению доступа к правосудию без создания дополнительных рисков для бизнеса.

Авторы заявления выражают готовность приобщиться к конструктивному диалогу и оказать экспертную поддержку для разработки качественного и справедливого законодательства, отвечающего интересам как государства, так и бизнес-сообщества.

Отметим, что Кабмин внес в парламент законопроект №12367 30 декабря. В нем речь идет об отмене норм, прозванных в СМИ "правками Андрея Лозового", принятых в 2017 году по предложению тогдашнего депутата от Радикальной партии.

Объясняя необходимость его принятия, правительство ссылается на обязательства перед Международным валютным фондом изменить УПК "в части обеспечения баланса в проведении всестороннего досудебного расследования уголовных правонарушений".

В январе в Раду было подано еще три альтернативных проекта законов — один от заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максима Павлюка ("Слуга народа"), а еще два — от групп депутатов, возглавляемых председателем фракции СН Давидом Арахамией.

Арахамия еще в 2023 году вносил законопроект, которым предлагал отменить сроки давности коррупционных преступлений во время войны и отменить так называемые "правки Лозового, благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас". Однако этот документ так до сих пор и не был рассмотрен парламентом.