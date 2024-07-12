Бизнес просит внести изменения в УПК для полноценной перезагрузки БЕБ

По мнению бизнеса, функционирование обновленного Бюро экономической безопасности может не стать в полной мере эффективным без внесения ряда изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК), которые будут гарантировать защиту бизнеса от злоупотреблений чрезмерным давлением правоохранителей и неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность.

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Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Там напоминают, что в июне Верховная Рада Украины дала зеленый свет реформе БЭБ, на которой настаивали бизнес и международные партнеры Украины.

"Данное решение поможет содействовать противодействию экономической преступности и контрабанде. Кроме того, это одна из фундаментальных реформ, которая требуется от Украины при подготовке переговоров по интеграции в ЕС", - отмечают в ЕБА.

Впрочем, по мнению бизнеса, функционирование обновленного БЭБ может не стать в полной мере эффективным без внесения ряда изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК), которые будут гарантировать защиту бизнеса от злоупотреблений по поводу чрезмерного давления правоохранителей и неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность.

Что предлагает бизнес

Бизнес-сообщество предлагает доработать законопроект №10440 от 29 января 2024 г., который будет способствовать проведению эффективной реформы в стране.

Да, для обеспечения эффективной работы БЭБ, стоит:

Определить, что в уголовных правонарушениях, подследственных Национальной полиции Украины и БЭБ, не может быть предоставлено поручение оперуполномоченным Службы безопасности Украины.

Установить, что любые действия или бездействие, а также решения следователя, дознавателя, прокурора, принятые при любом процессуальном действии, могут быть обжалованы следователю судьи.

Предположить, что у прокурора после получения судебного решения, в соответствии с которым необходимо вернуть временно изъятое имущество, появляется обязанность в течение 24 часов предоставить указание органу, изъявшему имущество, по немедленному возврату такого имущества, а у органа, изъявшему имущество, есть 72 часа в его возвращение.

Установить срок действия определения следователя судьи об аресте имущества. В частности, предусмотреть, что если в случае наложения ареста на имущество третьего лица (физического или юридического лица), такое физическое лицо или учредитель или работник юридического лица в течение 60 дней со дня вынесения определения об аресте имущества не получили статус подозреваемого, суд должен отменить арест за заявлением такого лица, если прокурор не докажет необходимость дальнейшего ареста такого имущества.

Ввести понятие критически важного имущества (средства труда, составляющего хозяйственной деятельности) и установить исключительные основания для его изъятия.

Четко определить, что неуведомление владельца имущества о рассмотрении ходатайства об аресте имущества является препятствием в рассмотрении такого ходатайства.

Прямо предоставить право следователю отменять арест имущества при закрытии уголовного производства.

Предположить, что максимальный размер залога не может превышать минимального объема инкриминируемого ущерба, подтвержденного заключением эксперта, а также исключить случаи для назначения залога, превышающего установленные УПК размеры.

Определить обязательство следственных судей проводить проверки соблюдения органом досудебного расследования требований подследственности.

Предположить, что определение или изменение подследственности уголовного производства может быть обжаловано до прокурора высшего уровня, а отказ в удовлетворении такой жалобы может быть обжалован в суд.

Определить, что лицо, у которого проведен обыск, имеет гарантированное право ознакомиться с материалами, которыми прокурор следователь обосновывал ходатайство о проведении обыска. Предлагаем также предусмотреть право на обжалование определения об обыске.

Определить, что перечень вещей и документов, которые могут быть изъяты, определен в определении судьи о временном доступе, должен быть исчерпывающим.

Возвратить сроки досудебного расследования и процедуру их продления в «фактовых» уголовных производствах (в редакции УПК, действующей до 1 января 2024 года) за исключением тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины (сохранить их в действующей редакции УПК). Также представители бизнеса видят целесообразным урегулировать вопрос о сроках в уголовных производствах, которые начались и не завершились до внедрения военного положения и предусмотреть возможность продлевать такие сроки у следственных судей.

Предусмотреть запрещение стороне обвинения проводить экспертизы в подведомственных организациях. Противоположная ситуация приводит к тому, что правоохранительный орган открывает уголовные производства и в своих подведомственных экспертных организациях назначают и проводит экспертизы в подтверждение своей позиции как стороны обвинения. Представители бизнеса отмечают, что указанный подход приводит к необъективности при совершении уголовного производства.

Предположить, что следователь судья или суд могут вынести отдельное определение, которым признать нарушение сроков возврата временно изъятого имущества и направить его в дисциплинарный орган или для решения вопроса о регистрации уголовного производства в соответствующие органы, если такое нарушение сроков возврата содержит признаки уголовного преступления.

В этой связи ЕБА обратилась к президенту Украины, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору, Руководителям парламентских комитетов и депутатским фракциям с просьбой содействовать доработке законопроекта №10440, включив в него предложенные представителями бизнеса нормы.

Что предусматривает законопроект о перезагрузке БЭБ

Законопроект №10439 предусматривает, что нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина из которых – международные эксперты с правом решающего голоса.

Кроме того, переаттестацию сотрудников Бюро должна проводить комиссия, состоящая из шести человек от нового директора БЭБ и шести – от международных партнеров по предложению украинского бизнеса.

В течение трех следующих лет будут работать кадровые комиссии: так же шесть членов от БЭБ и шесть - от партнеров.

Также предполагается гарантированная независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАЗК.

Бизнес настаивал на проведении реальной реформы БЭБ

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация не поддержала правительственный законопроект №10440. Сообщество неоднократно подчеркивало – сейчас страна крайне нуждается в реальном реформировании БЭБ.

"Важно обеспечить создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не управляемость со стороны сомнительных кураторов и давление на прозрачный бизнес", - подчеркивали в ЕБА.

Как подчеркнули в ассоциации, бизнес требует перезагрузки БЭБ.

"Важно, чтобы в конкурсной комиссии и в наблюдательном совете при отборе руководителя БЭБ были иностранные представители и представители институтов общественного общества. Важно, чтобы старые кадры прошли четко регламентированную процедуру переаттестации (чтобы недобросовестные работники (бывшие налоговые милиционеры) и не могли попасть в обновленный орган. Важно, чтобы реформированное Бюро имело сугубо аналитические функции и только эта структура (после реформирования, изменения принципов и подходов работы) занималась расследованием экономических преступлений. Кроме того, важно, чтобы эта структура эффективно выполняла аналитическую функцию для расследования экономических преступлений", - отмечали тогда в ЕБА.

Там обратились в профильный Комитет ВРУ с призывом поддержать альтернативный законопроект – №10439-2 – который рекомендовали и международные эксперты, включая G7, эксперты и представители бизнеса.