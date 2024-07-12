В ОГП предложили предпринимателям быть разоблачителями в делах о давлении на бизнес

В Генеральной прокуратуре Украины призвали предпринимателей становиться разоблачителями в делах против чиновников и правоохранителей, незаконно давящих на бизнес.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что данную идею озвучил руководитель Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса генпрокурора Алексей Бонюк во время круглого стола в Укринформе "Семь кейсов незаконного давления на бизнес и презентация проекта изменений в Уголовный процессуальный кодекс".

Он сообщил, что при изучении обстоятельств большинства случаев незаконного давления на бизнес выясняется, что, так или иначе, к ним причастны отечественные чиновники. Поймать их на правонарушениях без содействия со стороны самих бизнесменов, подвергающихся давлению или соглашающихся "решить вопрос" с помощью взяток, очень сложно. Часто предприниматели соглашаются платить из-за сложившегося на протяжении десятилетий недоверия к правоохранительной системе.

"Но я думаю, что у вас нет оснований не доверять нашему подразделению, генеральному прокурору. Поэтому прошу: если какой-то чиновник даже еще не выразил намерения "надавить" на вас или привлечь к противоправным действиям, но вы видите, что все идет к тому., пожалуйста, приходите к нам", - заявил Бонюк.

Он пообещал, что ОГП сделает все, чтобы это было конфиденциально, чтобы никто не узнал, что предприниматель стал разоблачителем.

"Но без такой проактивной позиции бизнеса по разоблачению недобросовестных чиновников и предотвращению принятия ими неправомерных решений мы проблему не разрешим", - подчеркнул он.

Также руководитель Департамента пояснил, что часто на первых этапах расследований, которыми занимается его департамент, понятно, что бизнес действовал честно, но при этом разграничить в производстве действия предпринимателя и неправомерную деятельность чиновника очень сложно.

Кроме того, была отмечена необходимость законодательно разграничить вопросы сознательной и вынужденной коллаборационной деятельности. Считать любую хозяйственную деятельность, связанную со страной-агрессором или ее представителями, преступлением, по его мнению, неуместно.

"Это откровенно критикуется международными экспертами по гуманитарному и уголовному праву. Но в процессе правоприменения прокурорам и следователям приходится работать с этой диспозицией. Поэтому нужны изменения именно на законодательном уровне. Мы должны найти границу, которая будет отделять незаконную деятельность во взаимоотношениях с агрессором, финансирование его армии и тому подобное, и ситуацию, когда люди оказались фактически в заложниках на временно оккупированных территориях", - убежден Бонюк.

Бизнес жалуется на давление

Напомним, 22 января представители бизнеса и властей провели встречу касательно давления на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаявшийся бизнес". Отмечалось, что бизнесмены требовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

23 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Совета по поддержке предпринимательства, в состав которого и вошли представители бизнеса.

После этого, в феврале, Министерство цифровой трансформации и заявило, что разрабатывает механизм, который позволит отслеживать в режиме онлайн количество открываемых дел против предпринимателей.

7 февраля стало известно о начале аудита уголовных производств, касающихся экономической сферы.

24 апреля Офис генпрокурора отчитался о 1218 (19%) закрытых после аудита бизнес-делах. Всего в ходе аудита было выявлено 6471 открытых против бизнеса дел, больше всего производств начала Национальная полиция – 4109 (64%). В то же время БЭБ возбудило 1757 дел (27%), ГБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%).

В апреле общественное движение "Манифест 42", созданное предпринимателями для защиты своей деятельности, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с рядом предложений, направленных на предотвращение коррупционного давления правоохранителей на бизнес, в частности, ввести бессрочный мораторий на "маски-шоу".

В конце мая в ОГП заявили, что в ближайшее время ожидается открытие дашборда с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по делам против бизнеса.