Предприниматели призвали Зеленского ввести бессрочный мораторий на "маски-шоу"

Общественное движение "Манифест 42", созданное предпринимателями для защиты своей деятельности, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с рядом предложений, направленных на предотвращение коррупционного давления правоохранителей на бизнес. Соответствующее заявление было объявлено на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

В частности, представители движения призвали Зеленского инициировать бессрочный запрет на проведение процессуальных действий в уголовных производствах, если такие действия могут заблокировать предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов, за исключением дел, касающихся национальной безопасности.

"Мы одобряем попытку команды президента Украины Владимира Зеленского за три месяца решить проблему коррупционного давления на бизнес. Но теперь, когда три месяца моратория завершились, возник риск возвращения к самым позорным практикам нарушения 42-й статьи Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность”, – говорится в заявлении.

Напомним, что об установлении трехмесячного моратория на проведение процессуальных действий, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий, президент Зеленский объявил еще 23 января, следовательно срок его действия уже истек. Ранее члены движения Манифест 42 призвали главу государства хотя бы продлить так называемый мораторий на "маски-шоу".

Аудит дел против бизнеса

Предприниматели также просят Зеленского рекомендовать Офису генерального прокурора (ОГПУ), Государственному бюро расследований (ГБР), Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), Службе безопасности Украины (СБУ) на постоянной основе осуществлять аудит ограничительных мер в уголовных производствах, введенных в отношении субъектов хозяйствования, определять целесообразность их дальнейшего применения, а также ежемесячно отчитываться о закрытых делах по итогам аудита.

Напомним, что накануне, 24 апреля, Офис генпрокурора отчитался о 1218 (19%) закрытых после аудита бизнес-делах. Всего в ходе аудита было выявлено 6471 открытых против бизнеса дел, больше всего производств начала Национальная полиция – 4109 (64%). В то же время БЭБ возбудило 1757 дел (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%). О начале аудита уголовных производств, касающихся экономической сферы, стало известно 7 февраля, сейчас он продолжается.

Деятельность Совета по предпринимательству

Среди прочего, движение бизнесменов "Манифест 42" просит президента предоставить Совету по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения все, чего ему не хватает для реализации указа №30/2024 в части системного анализа ситуации обеспечения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики по соблюдению гарантий права на предпринимательство.

Кроме того, предприниматели призывают дать поручение правительству возобновить практику предварительного согласования с бизнес-ассоциациями общественно значимых инициатив, влияющих на развитие экономики.

О создании Совета по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут и представители бизнеса, Зеленский объявил в тот же день, что и о моратории – 23 января. Ожидалось, что углубление сотрудничества между государством и предпринимателями будет способствовать улучшению бизнес-климата в Украине.

Тогда же Президент добавил, что в Украине необходимо обеспечить большую уверенность в бизнесе и развитие легальной, так называемой "белой" экономики. Важно стимулировать рост украинских производств и расширение ассортимента отечественных товаров разных отраслей.

Бизнес жалуется на давление

Напомним также, что 22 января представители бизнеса и властей провели встречу относительно давления на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен доведенный до отчаяния бизнес". Отмечается, что бизнесмены требовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

В феврале Министерство цифровой трансформации заявило, что разрабатывает систему, которая позволит отслеживать в режиме онлайн количество дел, открываемых против предпринимателей, количество проведенных обысков и другую релевантную информацию. Министр Михаил Федоров также сообщил о создании информационной системы для жалоб и оценки действий правоохранительных или контролирующих органов.