Підприємці закликали Зеленського запровадити безстроковий мораторій на “маски-шоу”

Громадський рух “Маніфест 42”, створений підприємцями для захисту своєї діяльності, звернувся до президента Володимира Зеленського з низкою пропозицій, спрямованих на запобігання корупційному тиску правоохоронців на бізнес. Відповідну заяву було оголошено на пресконференції в агентстві Інтерфакс-Україна.

Зокрема, представники руху закликали Зеленського ініціювати безстрокову заборону на проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання, за винятком справ, що стосуються національної безпеки.

“Ми схвалюємо спробу команди президента України Володимира Зеленського за три місяці вирішити проблему корупційного тиску на бізнес. Але тепер, коли три місяці мораторію завершилися, виник ризик повернення до найганебніших практик порушення 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що про встановлення тримісячного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть призвести до блокування діяльності підприємств, президент Зеленський оголосив ще 23 січня, тож термін його дії вже закінчився. Раніше члени руху “Маніфест 42” закликали главу держави хоча б продовжити так званий мораторій на “маски-шоу”.

Аудит справ проти бізнесу

Підприємці також просять Зеленського рекомендувати Офісу генерального прокурора (ОГПУ), Державному бюро розслідувань (ДБР), Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України (БЕБ), Службі безпеки України (СБУ) на постійній основі здійснювати аудит запроваджених щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях, визначати доцільність їх подальшого застосування, а також щомісяця звітувати про закриті справи за підсумками аудиту.

Нагадаємо, що напередодні, 24 квітня, Офіс генпрокурора відзвітував про 1218 (19%) закритих після аудиту бізнесових справ. Загалом у ході аудиту було виявлено 6471 відкритих проти бізнесу справ, найбільше проваджень розпочала Національна поліція – 4109 (64%). Водночас, БЕБ порушило 1757 справ (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%). Про початок аудиту кримінальних проваджень, які стосуються економічної сфери, стало відомо 7 лютого, наразі він продовжується.

Діяльність Ради з питань підприємництва

Серед іншого, рух бізнесменів “Маніфест 42” просить президента надати Раді з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану все, чого їй бракує для реалізації указу №30/2024 в частині системного аналізу ситуації забезпечення права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики з дотримання гарантій права на підприємництво.

Крім того, підприємці закликають дати доручення уряду відновити практику попереднього погодження з бізнес-асоціаціями суспільно значущих ініціатив, які впливають на розвиток економіки.

Про створення Ради з підтримки підприємництва, до складу якої і увійдуть представники бізнесу, Зеленський оголосив тоді ж, коли й про мораторій – 23 січня. Очікувалося, що поглиблення співпраці між державою і підприємцями сприятиме покращенню бізнес-клімату в Україні.

Тоді ж Президент додав, що в Україні необхідно забезпечити більшу впевненість для бізнесу та розвиток легальної, так званої "білої" економіки. Важливо стимулювати зростання українських виробництв та розширення асортименту вітчизняних товарів різних галузей.

Бізнес скаржиться на тиск

Нагадаємо також, що 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, “на які здатен доведений до відчаю бізнес”. Зазначається, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

У лютому Міністерство цифрової трансформації заявило, що розробляє систему, яка дозволить відслідковувати в режимі онлайн кількість справ, що відкриваються проти підприємців, кількість проведених обшуків та іншу релевантну інформацію. Міністр Михайло Федоров також повідомив про створення інформаційної системи для скарг та оцінки дій правоохоронних або контролюючих органів.