Верховная Рада одобрила законопроект о "клубе белого бизнеса" № 11084, которым предлагается создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Он объяснил, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше средних по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

"Имею честь быть соавтором закона. Это то, что просило много бизнес-ассоциаций. Выполняем обещание", - добавил нардеп.

Законопроект за основу поддержали 270 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект

Проектом закона предусматривается:

расширение содержания понятия "налоговый риск" и введение термина "комплаенс (управление налоговыми рисками)";

введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п.);

ведение перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.

Какие преимущества будут предоставляться налогоплательщикам из Перечня

Налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, перечень "белого бизнеса" будет пересматриваться ежеквартально.

Ранее сообщалось, что правительство и представители украинского бизнеса подписали заявление об углублении сотрудничества между государством и предпринимателями по улучшению бизнес-климата в Украине.

Также правительство вместе с представителями бизнеса решили сформировать еще один механизм – Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого и войдут представители бизнеса.

Напомним, что на портале Дія.Бізнес появилась Рамка предпринимательских компетенций – документ, адаптированный под глобальные вызовы и технологические тренды малого и среднего бизнеса в Украине. Он помогает приблизить условия и принципы работы украинских предпринимателей к стандартам ЕС.