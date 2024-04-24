Экспортеры лучше приспособились к военным реалиям, чем бизнес без внешнеэкономической деятельности

Бизнес, занимающийся экспортом, продемонстрировал лучшую адаптивность к нынешней ситуации в Украине по сравнению с предприятиями, не имеющими продаж за границу. Но существуют определенные отличия среди экспортеров в зависимости от размера предприятия и сферы деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнеса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.

"Экспортеры демонстрируют лучшие оценки финансово-экономической ситуации на предприятии, а также лучше оценивают деловой климат. В начале войны оценки бизнеса были более-менее подобными, но с осени 2022 года предприятия, занимающиеся экспортом, стали лучше оценивать как внешнеэкономическую среду, так и ситуацию на предприятии", - подчеркнул эксперт ИЭИ Евгений Ангел.

По его словам, состояние экспортной деятельности улучшается с увеличением размера предприятия: не экспортировали последние 12 месяцев 33% микро и 31% малых, но только 12% средних предприятий и 8% крупных предприятий (на март 2024).

Сложнее всего микро- и малому бизнесу

"Чем больше бизнес, тем вероятно, что он имел возможности возобновить экспортную деятельность. Сложнее всего микро- и малому бизнесу: более 30% опрошенных, которые имели экспорт до начала войны, не имеют внешнеэкономической деятельности на протяжении последних 12 месяцев. Этот факт свидетельствует, что власти необходимо задействовать определенные инструменты для поддержки именно микро-, малого бизнеса", - отметил Евгений Ангел.

Он добавил, что в разрезе сферы деятельности самая сложная ситуация у опрошенных предприятий-производителей стройматериалов и металлургии и металлообработки, где соответственно 73% и 39% экспортеров не имели продаж за границу последние 12 месяцев.

Ожидание роста экспорта

В то же время наблюдается значительный оптимизм по поводу ожиданий роста экспорта: планируют увеличение экспорта 45% опрошенных, а сокращение – только 4,5%.

В контексте препятствий именно для внешней торговли экспортеров можно условно разделить на "активные" (имели экспорт за последние 12 месяцев) и "неактивные" (не имели внешнеэкономической деятельности на протяжении последних 12 месяцев).

Помехи для экспортеров

Логистические проблемы доминируют в топ-3 рейтинге препятствий "активных" экспортеров: очереди на западных границах Украины, невозможность экспорта морем и нехватка железнодорожных вагонов/грузовиков/водителей.

Для "неактивных" экспортеров главные препятствия, прежде всего, связаны со спросом: есть необходимость переориентации с рынков СНГ, невозможность удовлетворить спрос на внешних рынках и падение спроса на продукцию предприятия.

Среди общих трудностей ведения бизнеса главным препятствием для "неактивных" экспортеров является нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников - 75%. Для сравнения – проблемы на рынке труда важны для 50% украинского бизнеса в целом.

Оптимизм возвращается

Украинский бизнес постепенно выходит из состояния полной неопределенности и начинает строить планы на будущее. В феврале 2024-го только около 15% собственников и руководителей предприятий не смогли ответить на планы своего бизнеса на следующие полгода. Для сравнения: год назад, в феврале 2023, таких было около 40%.

Впервые за два года бизнес стал более уверенным в долгосрочных планах и более оптимистично смотрит в будущее. Доля предприятий, планирующих свою деятельность в двухлетней перспективе, увеличилась до 60,6%.

По данным ИЭИ, 44% опрошенных предприятий готовы инвестировать в собственное развитие или восстановление в 2024 году. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции в бизнес было только в 2018 - 2020 годах.