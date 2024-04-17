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Бизнес назвал приоритетные сферы для очищения от коррупции

Бизнес назвал приоритетные сферы для очищения от коррупции
Фото Shutterstock

Абсолютное большинство представителей украинского бизнеса негативно относятся к коррупционным проявлениям и одобряют деятельность обличителей коррупции. 22,2% предпринимателей имели собственный коррупционный опыт в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Коррупция в Украине 2023», сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Уровень коррупционного опыта украинских предпринимателей

Отмечается, что для предпринимателей наиболее приоритетным остается очищение таможни от коррупции.

Также у топ-5 приоритетов бизнеса публичные закупки в сфере дорожного строительства и реализации инфраструктурных проектов, судебная система и гуманитарная помощь в связи с российской агрессией.

"Уровень коррупционного опыта украинских предпринимателей в 2023 году несколько снизился по сравнению с довоенным периодом (по состоянию на 2021 год) и фактически не изменился с 2022 года - 22,2% респондентов имели собственный коррупционный опыт в прошлом году. Это существенно контрастирует с уровнем восприятия распространенности коррупции, ведь 81,3% представителей бизнеса считают коррупцию очень или несколько распространенной", - отмечают в НАПК.

Оценивая свой коррупционный опыт по сравнению с довоенным периодом и прошлым годом, предприниматели отметили увеличение коррупционных практик только в сферах деятельности правоохранительных органов и контроля и надзора за хозяйственной деятельностью.

В остальных областях, в частности строительства и земельных отношений, подключения к электро-, газо- и водоснабжению, судебной системе и деятельности налоговых органов, опыт коррупции уменьшился.

Отвечая на вопрос об основных коррупционных практиках в самых проблемных отраслях, предприниматели в среднем в четыре раза чаще называли инициаторами коррупционных ситуаций чиновников, чем пользователей государственных услуг.

Увеличивается доля предпринимателей, готовых сообщать о фактах коррупции

Как подчеркнул представитель Управления коммуникаций и информационной политики НАПК Павел Бульдович, в целом украинский бизнес оценивает ситуацию с коррупцией более оптимистично, чем население, и имеет более высокий уровень осведомленности о цифровых сервисах.

По его словам, за последние четыре года доля предпринимателей, которые готовы сообщать о фактах коррупционных проявлений и одобряет деятельность обличителей, постоянно растет. В то же время, несмотря на стабильно положительную динамику, доля сообщивших о коррупционной ситуации компетентным органам остается сравнительно незначительной (14%).

Руководитель отдела формирования политики добродетели в частной сфере Александр Васильчук отметил, что НАПК разработало для обличителей надежные и защищенные инструменты сообщений о коррупции и постоянно работает над развитием и продвижением института разоблачения, поэтому тенденция роста доли обличителей среди бизнеса должна сохраниться.

«В контексте предотвращения коррупции в частной сфере Национальное агентство сосредотачивает внимание на создании «soft law»-инструментов для предпринимателей по развитию добропорядочной организации, в первую очередь, речь идет о внедрении современных комплаенс-процедур», - отметил эксперт.

Он добавил, что НАПК сотрудничает с Советом бизнес-омбудсмана, получая данные о распространенных коррупционных практиках в бизнесе, а также осуществляет стратегический анализ коррупционных рисков, в частности, в наиболее пораженных коррупцией сферах.

Напомним, оценка бизнесом работы таможни остается в нейтральной плоскости. Хуже всего предприниматели оценили качество предоставления таможенных услуг и профессионализм должностных лиц. Также 60% опрошенных не увидели понижения уровня коррупции на таможне.

Почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

В Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2,4 тыс. человек. Это почти втрое меньше по сравнению с 2021 годом. Самым богатым коррупцией регионом оказались Львовщина и Киевщина, а самая популярная причина попадания в реестр – предложение выгоды за действия или бездействие во власти.

Чаще коррупционеров приговаривают к штрафам — 92% приговоров. Лишение свободы и общественные работы или испытательный срок суммарно составляют где-то 5-8% наказаний.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, 59% украинцев убеждены, что украинские власти пытаются бороться с коррупцией, 34% считают, что последние громкие дела в отношении коррупционеров являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины".

Кроме того, более половины украинцев, а именно 55%, хотят как можно скорее   наказание коррупционеров, даже если это будет из-за нарушения законов.

Автор:
Светлана Манько