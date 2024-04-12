Почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

В Реестр коррупционеров в 2023 году попали 2,4 тыс. человек. Это почти втрое меньше по сравнению с 2021 годом. Самым коррумпированным регионом оказались Львовщина и Киевщина, а самая популярная причина попадания в реестр – предложение выгоды за действия или бездействие во власти.

Об этом сообщает "Опендатабот".

За что попадают в Реестр коррупционеров

По данным аналитиков, 2420 человек попали в Реестр коррупционеров в прошлом году.

"Это на 65% меньше, чем в довоенный 2021 год. Тогда перечень пополнился почти на 7 тысяч записей", - отмечают в "Опендатабот".

В течение последних трех лет лидером по вынесенным приговорам стала Львовская область. Количество записей с начала великой войны тоже снизилось: если в 2021 году их было 537, то в прошлом только 192.

Как отмечают в "Опендатаботе", в 2021 году, преимущественно, люди попадали в Реестр коррупционеров из-за нарушений, связанных с декларациями — 75,9% приговоров. Уже в 2023 году доля подобных дел сократилась до 1,6%. Это связано с тем, что с начала большой войны НАПК не проверяли декларации должностных лиц, а сама подача деклараций не была обязательной.

"Итак, в 2022-2023 годах больше всего людей попало в реестр из-за предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти - 38,2% и 53,1% случаев соответственно", - подчеркивают аналитики.

Как наказывают коррупционеров

По данным "Опендатабот", чаще всего злоумышленников приговаривают к штрафам - 92% приговоров. Лишение свободы и общественные работы или испытательный срок суммарно составляют где-то 5-8% наказаний.

"В настоящее время в Реестре есть даже приговоры по пожизненному заключению коррупционеров. Правда, в этом случае дополнительное наказание за коррупцию получил уже пожизненно осужденный мужчина. Он предложил 2 тыс. грн взятки работнику тюрьмы, чтобы тот позволил ему получить модем "Водафона" "Новое наказание за коррупцию присоединилось к предыдущему приговору - и человек оказался в Реестре коррупционеров как пожизненно заключенный", - отмечают аналитики.

Еще один заключенный предлагал 200 дол. ежемесячно надзирателю, чтобы тот разрешил ему свободно ходить по территории тюрьмы. Как результат, теперь он должен отсидеть дополнительные 11 лет и попал на пожизненно в реестр коррупционеров.

"К сожалению, Реестр коррупционеров до сих пор не является индикатором борьбы с коррупцией в Украине. Как и не может выборочное наказание быть решением проблемы коррупции вместо восстановления прозрачных систем. Пожизненные заключения „за коррупцию" отражают качество данных реестра и качество работы НАПК", — комментирует Алексей Иванкин, основатель "Опендатабота".

Информацию о коррупционерах скрыли из открытых источников

Из-за военного положения информацию о коррупционерах скрыли из открытых источников, поэтому "Опендатабот" не может обнародовать конкретные данные, например место работы и должность правонарушителя.

Нарушители, внесенные в Реестр коррупционеров, в основном находятся там бессрочно. Сейчас в Украине есть лишь несколько причин, по которым человека могут исключить из этого списка:

отмена приговора определением суда;

вынесение оправдательного приговора;

возобновление пропущенного срока на апелляционное обжалование;

отмена постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение;

распорядительный документ или судебное решение об отмене распорядительного документа о наложении дисциплинарного взыскания;

заявление лица, которое с 24 февраля 2022 года до прекращения или отмены военного положения принимало непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Напомним, согласно опросу Киевского международного института социологии, 59% украинцев убеждены, что украинские власти пытаются бороться с коррупцией, 34% считают, что последние громкие дела в отношении коррупционеров являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины".

Кроме того, более половины украинцев, а именно 55%, хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет из-за нарушения законов.

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