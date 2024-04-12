Майже утричі менше корупціонерів покарали у 2023 році

До Реєстру корупціонерів у 2023 році потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина, а найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За що потрапляють до Реєстру корупціонерів

За даними аналітиків, 2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік.

"Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів", - зазначають в "Опендатабот".

Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулоріч — лише 192.

Як зауважують в "Опендатабот", у 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

"Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно", - підкреслюють аналітики.

Як карають корупціонерів

За даними "Опендатабот", найчастіше зловмисників засуджують до штрафів — 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь 5-8% покарань.

"Наразі в Реєстрі є навіть вироки щодо довічного ув’язнення корупціонерів. Щоправда, у цьому випадку додаткове покарання за корупцію отримав вже довічно засуджений чоловік. Він запропонував 2 тис. грн хабаря працівнику в’язниці, аби той дозволив йому отримати модем «Водафону». Нове покарання за корупцію доєдналося до попереднього вироку — й людина опинилася в Реєстрі корупціонерів як довічно увʼязнена", - зауважують аналітики.

Ще один в’язень пропонував 200 дол. щомісяця наглядачу, аби той дозволив йому вільно ходити по території в’язниці. Як результат, тепер він має відсидіти додаткових 11 років та потрапив на довічно до реєстру корупціонерів.

«На жаль, Реєстр корупціонерів досі не є індикатором боротьби із корупцією в Україні. Як і не може вибіркове покарання бути вирішенням проблеми корупції, замість відбудови прозорих систем. Довічні ув’язнення „за корупцію“ відображають якість даних реєстру та якість роботи НАЗК», — коментує Олексій Іванкін, засновник "Опендатаботу".

Інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел

Через воєнний стан інформацію про корупціонерів приховали з відкритих джерел, тож наразі "Опендатабот" не може оприлюднити конкретні дані, як-от місце роботи та посаду правопорушника.

Порушники, внесені до Реєстру корупціонерів, переважно, перебувають там безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку:

скасування вироку ухвалою суду;

винесення виправдувального вироку;

відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження;

скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення;

заява особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, згідно опитування Київського міжнародного інституту соціології, 59% українців переконані, що українська влада намагається боротися з корупцією, натомість 34% вважають, що останні гучні справи щодо корупціонерів є свідченням "безнадійної корумпованості України".

Крім того, більше половини українців, а саме 55% , хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com