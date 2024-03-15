Судових справ побільшало майже у півтора рази: з яких причин найчастіше судяться українці

У 2023 році в українських судах розглядалось 3 157 293 справ. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що торік загальна кількість відкритих судових справ майже на 46% перевищила показники 2022 року — понад 2,1 млн. Найбільше зросли адміністративні та цивільні справи — на 41% та 65% відповідно.

Цивільні справи

За даними "Опендатабот", у судах найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку — 321 тисяча, та розірвання шлюбу — 121 тисяча.

"Загалом, суди за комуналку є багаторічним впевненим лідером серед усіх судових процесів", - констатують аналітики.

Крім того, більш ніж 80 тисяч цивільних справ — це суди через кредити.

Адміністративні справи

Як зауважують в "Опендатабот", в адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій — майже 319 тис справ. Варто зазначити, що 10% від усіх адміністративних справ стосувалися позовів щодо пенсійного страхування «чорнобильців».

Господарські спори

За даними аналітиків, перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження — майже 10 тис, позови щодо поставок товарів, робіт, послуг — близько 10 тис. та поставок енергоносіїв — майже 7 тис.

"Кількість справ про банкрутство людей росте рік до року. 1,2 тис таких проваджень відкрилося в судах торік. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні «звичайна людина» була визнана банкрутом наприкінці 2019 року", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що господарські спори — це невирішені проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапляють навіть у топ-10.

Кримінальні провадження

Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки — 30 тис. Привертають увагу справи про скасування арешту майна — понад 15 тис, та про наркотики без мети збуту — 14,5 тис.

Зауважимо, як раніше повідомляла Рахункова палата України, недостатнє фінансування апеляційних господарських судів впливає на якість правосуддя в Україні та є однією з причин її погіршення, зокрема, зволікання з термінами розгляду справ, що може призвести до збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини.

В Україні працюють над оновленням електронного суду

Мінцифри працює над оновленням електронного суду, щоб спростити документообіг, пришвидшити розгляд справ судами та полегшити комунікацію між учасниками процесу.

Паралельно відомство працює над електронним виконавчим документом у "Дії" — це рішення суду, яке треба виконати примусово.

Завдяки трансформації електронного суду українці зможуть:

звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок

отримувати судові рішення в електронній формі

сплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір та застави

ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи.

Нагадаємо, у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.