В Україні працюють над оновленням електронного суду: які функції будуть доступні

Мінцифри працює над оновленням електронного суду, щоб спростити документообіг, пришвидшити розгляд справ судами та полегшити комунікацію між учасниками процесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, цифровізація суду — це частина Державної антикорупційної стратегії.

"Електронний суд зробить систему судочинства сучасною та більш ефективною. Частина сервісів буде в онлайні та в Дії. Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час", - зауважив Федоров.

Він додав, що зараз Мінцифри трансформує єдину інформаційну систему. Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряєють функціональність. Після закінчення буде сформована оновлена концепція електронного суду.

Паралельно відомство працює над електронним виконавчим документом у Дії — це рішення суду, яке треба виконати примусово.

"Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду — і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в Дії", - анонсував Федоров.

Він підкреслив, що користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.

Завдяки трансформації електронного суду українці зможуть:

звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок

отримувати судові рішення в електронній формі

сплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір та застави

ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи.

"Частина судових сервісів вже доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр. Також послуги в Дії: судові сповіщення, рішення та штрафи", - нагадав Федоров.

Міністр наголосив, що саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією.

Нагадаємо, у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Також отримати витяг про несудимість українці можуть онлайн у застосунку “Дія”. Послуга доступна для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Зауважимо, як раніше повідомляла Рахункова палата України, недостатнє фінансування апеляційних господарських судів впливає на якість правосуддя в Україні та є однією з причин її погіршення, зокрема, зволікання з термінами розгляду справ, що може призвести до збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини.

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