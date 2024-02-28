В Украине работают над обновлением электронного суда: какие функции будут доступны

Минцифры работает над обновлением электронного суда, чтобы упростить документооборот, ускорить рассмотрение дела судами и облегчить коммуникацию между участниками процесса.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, цифровизация суда – это часть Государственной антикоррупционной стратегии.

"Электронный суд сделает систему судопроизводства современной и более эффективной. Часть сервисов будет в онлайне и в Дії. Это упростит документооборот, ускорит рассмотрение дел и облегчит коммуникацию между участниками дел. Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономлено время", - отметил Федоров.

Он добавил, что сейчас Минцифры трансформирует единую информационную систему. Она уже прошла IT-аудит, теперь проверяют функциональность. После окончания будет сформирована обновленная концепция электронного суда.

Параллельно ведомство работает над электронным исполнительным документом в Дії – это решение суда, которое следует выполнить принудительно.

"Например, вы дали деньги в долг по расписке, вам их не вернули, вы подали в суд — и суд постановил взыскать деньги с должника. То есть суд выдает исполнительный документ. Чтобы его получить, нужно отстоять очередь, это куча бумаг и потраченного времени. После запуска услуги документ будет в Дії", - анонсировал Федоров.

Он подчеркнул, что пользоваться электронным судом смогут около 7 миллионов человек: граждане, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, бизнес и работники судов.

Благодаря трансформации электронного суда украинцы смогут:

обращаться в суд онлайн, без почтовой корреспонденции и лишних поездок

получать судебные решения в электронной форме

платить штрафы, вносить и возвращать судебный сбор и залог

ознакомиться с материалами электронного судебного дела.

"Часть судебных сервисов уже доступна онлайн: электронный кабинет, судебные заседания онлайн, контакт-центр. Также услуги в Дії: судебные уведомления, решения и штрафы", – напомнил Федоров.

Министр подчеркнул, что именно цифровизация является одним из самых эффективных инструментов борьбы с коррупцией.

Напомним, в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Также получить выдержку о несудимости украинцы могут онлайн в приложении "Дія". Услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.

Заметим, как ранее сообщала Счетная палата Украины, недостаточное финансирование апелляционных хозяйственных судов влияет на качество правосудия в Украине и является одной из причин ее ухудшения, в частности, промедление со сроками рассмотрения дел, что может привести к увеличению количества обращений в Европейский суд по правам человека.

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